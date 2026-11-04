El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que Guadalupe Taddei Zavala no tenía vínculos con Morena cuando fue designada presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso de insaculación realizado por la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que Taddei construyó su trayectoria en el Servicio Profesional Electoral Nacional y que su nombramiento no respondió a cuotas partidistas. También señaló que la Cámara de Diputados y el Comité Técnico que integre la colegisladora deberán garantizar que quien ocupe la presidencia del organismo cuente con experiencia electoral y actúe con imparcialidad, legalidad y transparencia.

Ignacio Mier recuerda trayectoria de Guadalupe Taddei en el Servicio Profesional Electoral

En entrevista, Mier Velazco aseguró que, al momento de su designación, Guadalupe Taddei no formaba parte de los activos, la militancia, los cuadros directivos ni los grupos de simpatizantes de Morena.

Como antecedente de su carrera, recordó que Taddei se desempeñó como vocal ejecutiva del Registro Federal de Electores en Sonora de 2002 a 2013. Posteriormente, fue promovida por el entonces Consejo General del Instituto y electa por unanimidad como presidenta del organismo electoral de esa entidad, con el respaldo de los otros 10 consejeros.

El presidente de la Jucopo también destacó que la designación de Taddei al frente del INE se realizó mediante un proceso de insaculación, con el propósito de evitar que los partidos políticos establecieran cuotas en la integración del organismo.

Recordó que el procedimiento fue dirigido por el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y que participaron secretarios de ese órgano legislativo en la extracción de los nombres para elegir a cuatro consejeros y a la presidenta del INE.

De acuerdo con Mier, en el proceso se inscribieron más de 400 aspirantes, quienes presentaron un examen público y auditado. Las preguntas se distribuyeron de manera aleatoria y no se repitieron; además, el Comité Técnico estuvo presente durante el procedimiento y la Jucopo dio seguimiento a su desarrollo.

El legislador afirmó que ninguno de los seis coordinadores parlamentarios señaló que hubiera existido dolo o un sesgo a favor de algún partido político. Según explicó, el objetivo era evitar que la integración del organismo electoral dependiera de acuerdos partidistas.

Ignacio Mier llama a cuidar el proceso electoral y al INE

De cara a la próxima integración de la presidencia del organismo electoral, Ignacio Mier señaló que la Cámara de Diputados y el Comité Técnico deberán asegurar que la persona designada tenga conocimientos en materia electoral y garantice un desempeño imparcial, legal y transparente.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones y a los medios de comunicación para contribuir al cuidado del proceso electoral y del INE, mediante el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades y el ejercicio de la transparencia.

“Que cada institución del Estado mexicano en materia jurisdiccional, en materia de fiscalización, en materia de organización, en materia legislativa, hagamos nuestra chamba, creo que eso le va a ayudar”, expresó.