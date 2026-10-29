Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, manifestó que “México pierde a un demócrata” por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.

La reacción de Ignacio Mier se sumó a integrantes del ámbito político, el cual instó a no olvidar el gran legado que deja Cuauhtémoc Cárdenas a la democracia nacional.

Ignacio Mier resalta la lucha social de Cuauhtémoc Cárdenas

Mier externó su profundo pésame a los allegados de Cuauhtémoc Cárdenas, enfatizando la gran trascendencia de su trayectoria en los procesos de apertura y transformación social en México.

En su mensaje, envío un abrazo fraterno a la familia Cárdenas Batel, reconociendo el compromiso que el político mexicano demostró en distintas etapas en beneficio de la democrática.

“México pierde a un demócrata": Ignacio Mier sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas (@NachoMierV / X)

Por ello, Mier compartió su mensaje acompañado de fotografías que dan muestra de la lucha social que comandó Cuauhtémoc Cárdenas.

Esto como ejemplo del compromiso con la democracia que enmarcara la trayectoria del legendario político mexicano.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988 (Fotografía Archivo Cuartoscuro)