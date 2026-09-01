Ignacio Mier Velazco respalda lo dicho por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno: Morena no está divida.

A su salida de Palacio Nacional, de manera tajante, el senador puso fin a versiones de una supuesta fractura al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Ya lo dijo la Presidenta. Para aquellos agoreros, se van a quedar con las ganas, estamos mas unidos que nunca”, señaló. Ignacio Mier Velazco

“Estamos más unidos que nunca”



Dice el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier



Ya se le olvidó el desencuentro entre Palacio Nacional y Palenque



Que terminó con el narcogobernador de Sinaloa, Rocha Moya, pidiendo por segunda vez licencia



📹 @Isa_Uribe pic.twitter.com/heD422fF7K — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 1, 2026

Días antes, Ignacio Mier aseguró que las recientes diferencias entre los aspirantes tras el proceso de selección de propuestas para la Mesa Directiva del Senado, son parte de la dinámica política interna y no representan un riesgo de ruptura o división.

“Eso es política. La política es movimiento y somos un movimiento vivo, activo, por lo mismo se genera eso, pero no se rompe la unidad”, subrayó. Ignacio Mier

No existen divisiones ni rompimientos al interior de Morena: Sheinbaum

En su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum respondió de forma clara y firme los cuestionamientos sobre procesos internos y tensiones políticas al interior de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, dijo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Dejando atrás los dimes y diretes, en su discurso, la máxima mandataria recordó que los integrantes de la Cuarta Transformación tienen la responsabilidad de garantizar “el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”. Tomando como ejes: la igualdad, la justicia y el bienestar.

Principios al que son leales por lo que pueden entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para los mexicanos.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados”, remató. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México