La Clínica Hospital de Mérida del ISSSTE realizó su primera jornada de consulta externa en urología, con la que brindó atención a 130 derechohabientes de Yucatán como parte de una estrategia para reducir los tiempos de espera en esta especialidad.

El director de la Clínica Hospital de Mérida, Raúl Nemias Uc Contreras, informó que la jornada se llevó a cabo los días 4 y 5 de julio, con capacidad para atender a 65 pacientes por día de primera consulta con síntomas relacionados con enfermedades urológicas.

ISSSTE canaliza a 48 pacientes para cirugía y brinda tratamiento a otros 82

El director de la Clínica Hospital de Mérida, Raúl Nemias Uc Contreras, detalló que, tras la valoración médica, 82 derechohabientes recibieron tratamiento farmacológico y 48 fueron canalizados para procedimientos quirúrgicos, de acuerdo con su diagnóstico.

Durante la jornada se atendieron padecimientos como litiasis de vías urinarias y renal, hiperplasia prostática y cáncer de próstata.

Para ofrecer la atención participaron cinco médicos urólogos, cinco enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, además de habilitarse cuatro consultorios para realizar consultas de manera simultánea.

A todos se les atendió y hubo bastante afluencia de pacientes. Lo que hicimos como estrategia para disminuir los tiempos de espera fue precisamente esta jornada. Los pacientes vieron con gran gratitud esto que se realizó en la clínica hospital. Raúl Nemias Uc Contreras, director de la Clínica Hospital de Mérida

ISSSTE prevé realizar nuevas jornadas de consulta especializada

El director de la Clínica Hospital de Mérida, Raúl Nemias Uc Contreras, señaló que, debido a los resultados obtenidos, el ISSSTE prevé organizar nuevas jornadas de consulta especializada para ampliar el acceso a estos servicios y agilizar la atención de la derechohabiencia.

Asimismo, indicó que varios pacientes fueron identificados como candidatos a cirugías mediante equipo láser para la extracción de litiasis y destacó que esta estrategia forma parte del fortalecimiento de los servicios médicos impulsado por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.