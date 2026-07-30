El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo mantiene acciones permanentes para prevenir la hepatitis B, con el objetivo de evitar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, conmemorado el 28 de julio, el Instituto destacó que realiza pruebas rápidas en todas las unidades médicas de primer nivel para facilitar un diagnóstico oportuno y canalizar a las y los pacientes a la atención correspondiente.

ISSSTE refuerza prevención contra la hepatitis B para evitar cirrosis y cáncer hepático. (cortesía )

ISSSTE ofrece vacunación, diagnóstico y tratamiento gratuito

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que en hospitales generales y regionales también se realizan pruebas serológicas para confirmar la presencia de anticuerpos y determinar si la infección es aguda o crónica.

Además, el Instituto mantiene la vacunación universal para recién nacidos, campañas preventivas dirigidas a la población joven, distribución de materiales informativos y pláticas de concientización en su red médica.

Las y los derechohabientes diagnosticados con hepatitis B cuentan con acceso gratuito a tratamiento antiviral y seguimiento médico especializado.

ISSSTE refuerza prevención contra la hepatitis B para evitar cirrosis y cáncer hepático. (cortesía )

ISSSTE recomienda vacunación y medidas de prevención

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, recordó que la hepatitis B puede permanecer sin síntomas durante años, por lo que recomendó completar el esquema de vacunación desde el nacimiento para prevenir la enfermedad.

Asimismo, el Instituto aconsejó utilizar preservativo durante las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas o instrumentos sin esterilizar y verificar que los establecimientos donde se realizan tatuajes o perforaciones cumplan con medidas de higiene y esterilización.

El ISSSTE indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para garantizar el acceso a vacunas, tratamientos e información preventiva en beneficio de las y los derechohabientes.