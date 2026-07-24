El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” realizó por primera vez la colocación de un marcapasos sin cables a un derechohabiente de 88 años, originario de Hermosillo, Sonora.

El titular del ISSSTE destacó que este procedimiento representa un avance en la incorporación de tecnología de última generación para la atención de pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco.

En el Centro Médico Nacional ’20 de Noviembre’ del ISSSTE llevaron a cabo una gran hazaña: colocaron el primer marcapasos sin cables. No por nada es considerado uno de los diez mejores hospitales del país. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

ISSSTE coloca primer marcapasos sin cables. (cortesía)

Marcapasos sin cables reduce riesgos y favorece una recuperación más rápida

El encargado del Servicio de Electrofisiología del CMN “20 de Noviembre”, Juan Carlos Solís Gómez, explicó que el paciente fue candidato al procedimiento luego de que su organismo expulsara el marcapasos convencional que tenía implantado desde 2017.

El nuevo dispositivo se colocó mediante un procedimiento de mínima invasión a través de una vena femoral hasta el ventrículo derecho del corazón, sin necesidad de utilizar cables.

Por su parte, el jefe de la División de Cardiocirugía, Rogelio Robledo Nolasco, detalló que el marcapasos pesa apenas 1.75 gramos, tiene un tamaño menor al de una moneda de 10 pesos y disminuye el riesgo de infecciones y otras complicaciones, además de favorecer una recuperación más rápida.

ISSSTE coloca primer marcapasos sin cables. (cortesía)

Especialista internacional capacitó al personal del ISSSTE

Durante el procedimiento participó el especialista Carlos Adrián Perona, originario de Buenos Aires, Argentina, quien capacitó al equipo médico del CMN “20 de Noviembre” en la técnica de implantación y brindó acompañamiento durante la cirugía.

El experto explicó que esta tecnología tiene más de 10 años de uso a nivel internacional, ha sido implantada en más de 200 mil pacientes y cuenta con una batería cuya vida útil es de aproximadamente 15 años.

De acuerdo con el ISSSTE, esta intervención representa la segunda cirugía de este tipo realizada en la institución. La primera se efectuó en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, donde un derechohabiente de 89 años recibió un marcapasos sin cables.