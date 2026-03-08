Hidalgo inició el 2026 con una proyección internacional sin precedentes al recibir tres importantes reconocimientos de la plataforma global Booking.com.

Estos distintivos, basados en la opinión de millones de usuarios, consolidan a la entidad como un referente para el turismo de naturaleza, bienestar y experiencias auténticas.

​Gracias a la calidez de su gente y la calidad de sus servicios, Hidalgo ha logrado posicionarse en el radar de los viajeros más exigentes, reafirmando su competitividad tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

​Huasca de Ocampo lidera como el destino más acogedor de México

​En el marco del informe “Predicciones de Viaje 2026”, elaborado tras encuestar a más de 29 mil viajeros en 33 países, Hidalgo fue incluido en el selecto grupo de los cinco estados favoritos de México.

Este posicionamiento se vio reforzado en la 14ª edición de los Traveller Review Awards, donde la entidad fue reconocida como una de las regiones más acogedoras del mundo.

​Dentro de estos galardones, Huasca de Ocampo alcanzó la máxima distinción al ser nombrado el destino más acogedor de México en 2026. Este logro resalta no solo su riqueza histórica y natural, sino también la excepcional hospitalidad de sus anfitriones, consolidando su estatus como el primer Pueblo Mágico del país y un pilar del turismo estatal.

​Julio Menchaca impulsa a Hidalgo como referente turístico mundial

​La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, destacó que estos reconocimientos son el resultado del trabajo coordinado y la visión estratégica del gobernador Julio Menchaca.

Bajo su liderazgo, se han implementado acciones para fortalecer la competitividad del estado, asegurando que el éxito turístico se traduzca en desarrollo económico y bienestar para las comunidades locales.

La funcionaria explicó que estos galardones son el resultado directo de una labor compartida entre el sector turístico, las comunidades y el gobierno para perfeccionar la atención al visitante.

​De esta manera, Hidalgo se proyecta como un referente de hospitalidad donde el crecimiento de la industria turística se convierte en el motor que impulsa el orgullo y el desarrollo de cada una de sus regiones.