La mañana del miércoles 6 de agosto, un helicóptero se desplomó en el Río Mississippi luego de que el piloto habría realizado una maniobra fallida cerca de East Alton, Illinois.

De acuerdo con lo informado por las autoridades que atendieron el accidente en Estados Unidos, la aeronave se estrelló en contra de un navío tipo barcaza que navegaba en la zona.

Pero, ¿qué se sabe sobre el accidente en Estados Unidos protagonizado por un helicóptero que se desplomó en el Río Mississippi? Te contamos los detalles que se conocen del caso.

Helicóptero se desplomó en el Río Mississippi: esto se sabe

Un helicóptero Hughes 369D que sobrevolaba el Río Mississippi, en las inmediaciones de East Alto, Illinois, se desplomó la tarde del miércoles 6 de agosto sobre una barcaza.

La información en torno a lo ocurrido en el accidente en Estados Unidos, refieren que en la aeronave viajaban dos personas que estaban realizando obras de mantenimiento de líneas eléctricas.

Durante el sobrevuelo, se indica, el helicóptero chocó en contra de los cables de alta tensión, lo cual provocó que el piloto perdiera el control y terminara por caer en el navío.

Al desplomarse sobre la barcaza en la que no se encontraba ninguna persona, el helicóptero explotó y provocó un incendio en el que murieron los dos tripulantes de la aeronave.

Sobre lo ocurrido en el accidente en Estados Unidos que se registró cerca de las 11 de la mañana, circulan en redes sociales videos en los que se observa la columna de humo que desprendió el incendio.

Un helicóptero con dos personas a bordo se impactó contra una barcaza y cayó al Río Mississippi, en West Alton, Missouri, #EEUU.



Los ttripulantes murieron.



Tras el choque, la aeronave se incendió cerca de la presa Melvin Price Lock pic.twitter.com/uMhkxaQ0uT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 7, 2025

Helicóptero se desplomó en el Río Mississippi: esto informaron las autoridades

En torno al accidente en Estados Unidos ocurrido el 7 de agosto en el cual un helicóptero se desplomó en el Río Mississippi, las autoridades ofrecieron algunos detalles sobre los hechos.

En su reporte, el jefe de Bomberos de Rivers Pointe, Rick Pender, indicó que el desplome de la aeronave tras chocar con cables de alta tensión, ocurrió media milla río abajo de la presa de Alton.

Hasta el punto en el que cayó el helicóptero, se trasladaron minutos después los elementos de los servicios médicos de emergencia, policías locales y los personal del cuerpo de bomberos.

En el sitio, las autoridades descartaron que los tripulantes de la aeronave sobrevivieron, mientras que se cerró de manera temporal el puente Lewis and Clark en dirección a Illinois por precaución.

Por lo ocurrido, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dieron a conocer que se dio inicio a una investigación para determinar las causas precisas.