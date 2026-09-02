Óscar Osuna, coordinador de Protección Civil Municipal de Mazatlán, fue atacado a tiros a tempranas horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

El ataque tuvo lugar en la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, en la colonia Montuosa.

De acuerdo con testimonios, civiles armados que viajaban en una motocicleta de color rojo se aproximaron a la camioneta en el que viajaba Óscar Osuna, a quien le dispararon en múltiples ocasiones. Se escucharon cerca de 12 detonaciones.

El funcionario no estaba solo, lo acompañaba una persona al momento del ataque. Ambos resultaron heridos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa llegaron al lugar tras recibir un reporte al número de emergencias 911.

Acordonaron la zona y llamaron a una ambulancia para trasladar al hospital más cercano a las víctimas.

Con base a información publicada por el portal El Sol de Mazatlán, una bala le habría rosado la cabeza al funcionario sin causar daños graves por lo que su salud se reporta estable.

Atacan a balazos a Óscar Osuna, coordinador de Protección Civil de Mazatlán (@IrvingPineda / X)

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reporta tiroteo

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó el tiroteo contra civiles registrado esta mañana en el municipio de Mazatlán, en el que una de las víctimas fue Óscar Osuna, coordinador de Protección Civil Municipal.

Tras el ataque se desplegó un operativo en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ejército y Secretaría de Marina.

En este momento se llevan a cabo las diligencias correspondientes a fin de esclarecer hechos y fincar responsabilidades.

Con el objetivo de no contaminar la escena se ha pedido a la ciudadanía evitar la zona y acatar las recomendaciones de las autoridades para que se desarrollen los trabajos preventivos de manera eficiente.