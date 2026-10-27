Las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan en Ciudad de México (CDMX) registrarán bajas temperaturas este martes 27 de octubre; el frío alcanzará los 9 grados.

La Comisión Nacional del Agua advirtió bajas temperaturas en CDMX debido a un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el océano Pacífico.

Por ello, se estima que la temperatura máxima para mañana martes 27 de octubre será de 25° C en CDMX, clima que se mantendría hasta el miércoles 28 de octubre.

Frío en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Frío en CDMX: alcaldías registrarán temperaturas mínimas de 9 grados este martes

En CDMX prevalecerán las bajas temperaturas, así como condiciones de cielo nublado, lluvias y un ambiente frío en las zonas altas, con hasta 9 grados en Tlalpan y Magdalena Contreras.

Asimismo, se registrarán temperaturas mínimas de 10° en Cuajimalpa para mañana martes 27 de octubre, mientras que en las siguientes alcaldías de CDMX el frío alcanzará:

Temperaturas de hasta 14°:

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Temperaturas de hasta 13°:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Temperaturas de hasta 11°:

Álvaro Obregón

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Igualmente, se espera que durante la tarde de este martes 27 de octubre prevalezca el ambiente templado pero hay probabilidades de chubascos, con rachas de viento de hasta 30 km/h.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil invitan a los habitantes de CDMX a vestirse con varias prendas de ropa y evitar cambios bruscos de temperaturas.

Martes frío en CDMX: estas 2 alcaldías registrarán 9 grados (Conagua )

Frío se extenderá a todos los estados del centro de México; se esperan temperaturas bajo cero

Conagua también alertó por las bajas temperaturas en todo el Valle de México, que dejarán mínimas de cero a 5 grados para mañana martes 27 de octubre.

Aunado a las bajas temperaturas, los siguientes estados tienen probabilidad de chubascos:

Estado de México, mínima de 8 a 10°C

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Otros estados que tendrán mínimas entre los -5 a 5 grados para mañana 27 de octubre son: