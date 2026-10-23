César Jáuregui, exfiscal del estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso por un juez de Distrito por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Esto luego de que el 17 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmara la detención de César Jáuregui, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Juez vincula a proceso a César Jáuregui; da dos meses para la investigación complementaria

El jueves 22 de octubre, se dio a conocer que un juez de Distrito determinó la vinculación a proceso de César Jáuregui, luego de acreditar las pruebas presentadas por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Asimismo, el juez resolvió no vincularlo a proceso por el delito de coalición, el cual se le imputaba desde su detención por parte de autoridades de Chihuahua.

César Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

En el caso del primer delito, César Jáuregui fue acusado de ocultar información importante del operativo donde se desmanteló un narcolaboratorio en la zona de Pinal, además de contradicciones sobre la presencia de agentes extranjeros sin presunta autorización.

Durante la audiencia, se estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que será hasta el mes de diciembre cuando se realice el próximo encuentro con las autoridades.

De acuerdo con el Código Penal de Chihuahua, César Jáuregui podría ser sancionado con uno a tres años de cárcel por atentar contra el artículo 253, así como con dos a siete años de cárcel por lo estipulado en las fracciones IV, V y VI.

Las autoridades manifestaron que mantienen la presunción de inocencia del exfiscal de Chihuahua, hasta que la autoridad no emita un fallo de culpabilidad por estos hechos.