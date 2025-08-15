Isadora Lagos, Miss Guerrero, fue detenida en la caseta de La Venta en la Autopista del Sol por el delito de portación de armas, presuntamente de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; te decimos quién es ella.

De acuerdo con la información, la detención de Isadora Lagos se realizó la noche del pasado jueves 14 de agosto durante una revisión de rutina al vehículo en el que viajaba junto a su presunto escolta.

Pero ¿quién es Isadora Lagos, Miss Guerrero? Te decimos todo lo que se sabe de la reina de belleza que fue detenida en la Autopista del Sol por portar armas de fuego en su vehículo sin acreditar un permiso.

¿Quién es Isadora Lagos?

Isadora Lagos estaría representado al estado de Guerrero en el concurso Miss México 2025, a quien declaró tener gusto por el arte y el deporte, practica crossfit y gusta de la arquitectura clásica e historia de México.

Miss Guerrero 2025, recientemente detenida en la Autopista del Sol, comentó que tiene una profunda conexión con los animales, por lo que ha sido voluntaria en distintos albergues, campañas de esterilización y vacunación.

¿Qué edad tiene Isadora Lagos?

De acuerdo con la información, Isadora Lagos tiene 25 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Isadora Lagos?

Dado que la fecha de nacimiento de Isadora Lagos es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Isadora Lagos está casada?

El estado civil de Isadora Lagos es desconocido.

¿Isadora Lagos tiene hijos?

No hay información pública que revele que Isadora Lagos tenga hijos o no.

¿Qué estudió Isadora Lagos?

De acuerdo con su trayectoria presentada en Miss México, Isadora Lagos es licenciada en Derecho y se encuentra cursando la licenciatura en Gastronomía.

¿Cuál es la trayectoria de Isadora Lagos?

Originaria del puerto de Acapulco, Isadora Lagos se coronó como Miss Guerrero en 2024 y ahora busca ganar la competencia de Miss México 2025 en representación de este estado.

Isadora Lagos, Miss Guerrero, detenida por portación de armas de uso exclusivo en la Autopista del Sol

Isadora Lagos, Miss Guerrero, fue detenida en la Autopista del Sol el pasado 14 de agosto luego de una revisión al vehículo en el que viajaba, pues los agentes de seguridad encontraron armas de fuego y cartuchos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad detuvieron la camioneta blanca Dodge Durango donde viajaba Isadora Lagos y fue arrestada junto a un hombre que dijo ser su escolta de la reina de belleza.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que acompañaba a Isadora Lagos y ambos fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.

La ganadora de Miss Guerrero 2024, Isadora Lagos, está bajo custodia de la FGR, quien determinará a más tardar en 48 horas la situación jurídica de la reina de belleza estatal y de su acompañante.