El miércoles 6 de agosto se realizó un bloqueo en la autopista del Sol del que se informó, fue llevado a cabo por pobladores, transportistas y comisarios de la región.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, se trató de una manifestación que se prolongó por cerca de 9 horas hasta su retiro que se concretó poco antes de las 8 de la noche.

Pero, ¿cuál fue el motivo detrás de la manifestación por la que se cerró la carretera? Te contamos las claves de la autopista del Sol bloqueo del 6 de agosto.

Autopista del Sol bloqueo: estas son las claves del bloqueo

A lo largo de casi 9 horas, decenas de pobladores de la comunidad El Ocotito, mantuvieron un bloqueo el miércoles 6 de agosto en la Autopista del Sol, como parte de una manifestación.

Durante la protesta, los vecinos, transportistas y comisarios de la zona, reclamaron a las autoridades por la inacción ante los hechos de violencia e inseguridad que se destacan a continuación:

Violencia en comunidades serranas:

Enfrentamientos armados en Carrizal, Agua de Hernández, Miscuintoyac, El Pinzón y Rincón de Alcaparrosa



Alcaparrosa quedó deshabitada; se estima el desplazamiento de al menos 400 personas

Desapariciones y amenazas:

Reportes de personas desaparecidas, incluidas dos niñas



Circulan amenazas en redes sociales contra El Ocotito como posible próximo blanco.

Inacción de autoridades:

Denuncian que llamadas al 911 fueron ignoradas



Acusan al gobierno estatal de minimizar los hechos y no responder a tiempo.

Desconfianza en el despliegue de seguridad:

A pesar de la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en El Ocotito, los pobladores afirman que no hay protección efectiva

Exigencia de presencia militar:

Solicitan el envío inmediato de Ejército y Guardia Nacional ante presuntos movimientos de grupos armados en zonas cercanas como Zoyotepec

Solidaridad con comunidades desplazadas:

El Frente Unido de Comisarios del Valle y la Sierra se movilizó en apoyo a las familias afectadas por la violencia

Autopista del Sol bloqueo: reabren circulación bajo advertencia de regreso

Luego de casi 9 horas horas de cierre, los pobladores que protagonizaron el bloqueo en la autopista del Sol, a la altura de la comunidad de El Ocotito, acordaron retirarse para liberar el tramo afectado.

Sobre lo ocurrido, el Frente Unido de Comisarios del Valle y la Sierra levantó el bloqueo tras recibir garantías de diálogo con autoridades estatales, aunque persiste la tensión en comunidades serranas.

A pesar de que los vecinos acordaron reabrir la circulación, los comisarios de la comunidad que también se sumaron al bloqueo, advirtieron que se podría retomar la manifestación en las siguientes horas.

Sobre ello, las autoridades comunitarias indicaron que si el gobierno estatal y federal no cumplen con el despliegue de fuerzas de seguridad y elementos militares en zonas de alto riesgo, el cierre regresará.

Con respecto a lo ocurrido, el gobierno del estado de Guerrero confirmó la apertura de la vía, pero no ofreció mayores detalles sobre las acciones que se acordaron durante las negociaciones con los colonos.

Cabe resaltar que el jueves 7 de agosto, se va a celebrar una reunión en la que se prevé que se discutan las denuncias contra militares por presuntas acciones irregulares desplegadas en la región.