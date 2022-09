En la Cámara de Senadores, hoy se vota en el pleno la iniciativa del PRI para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Este miércoles 21 de septiembre, los y las senadoras votarán el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para la permanencia del Ejército y todas las Fuerzas Armadas, en las calles hasta 2028.

La iniciativa para mantener al Ejército en tareas de seguridad fue aprobada el 19 de septiembre en las comisiones unidas de la Cámara de Senadores.

Dicha reforma es al artículo quinto transitorio del artículo 129 constitucional, mismo que autoriza al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad.

La discusión en el Senado comenzó casi a las 11 de la mañana de este 21 de septiembre.

Al igual que Claudia Ruiz Massieu, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán , se pronunció en contra del dictamen del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028 y lo calificó como un “capricho”.

La senadora López Rabadán se dirigió a los y las senadoras de Morena al decir que es contradictorio que hace años se hayan pronunciado en contra de la militarización del país y que hoy digan que cambiaron de opinión.

“No puede ser que sus convicciones sean solo electorales”, y calificó como “pésima” la estrategia de seguridad del presidente AMLO: “dejen de ser los títeres de un titiritero que solo quiere poder pero no busca la paz”.

“Ojalá y este país aspire a la paz y no a las granadas y las tanquetas; a la seguridad y no a las bayonetas en las calles; a vivir en paz y no a una represión militar para quien piensa diferente a este gobierno”.

diputada del PAN, Kenia López Rabadán