Pobladores de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero, retuvieron a 40 Agentes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano .

Esto tras haber realizado un operativo contra el crimen organizado en la comunidad de Tlayolapa durante la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025.

Según los pobladores, los 40 agentes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en compañía de autoridades de Guerrero, habrían incurrido en abuso de autoridad, además de que se les acusó de robar objetos de valor y causar millonarias perdidas bajo la excusa del operativo.

Debido a esto los pobladores de Tlayolapa solicitaron la presencia de autoridades de Guerrero y representantes de las fuerzas militares, a quienes les solicitaron un pago por reparación del daño por más de 30 millones de pesos.

Este viernes al menos 40 agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron retenidos por pobladores de Tlayolapa, en Guerrero, tras acusarlos que haber cometido abuso de autoridades en un operativo en dicha localidad.

Según los pobladores, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acompañados por policías estatales e integrantes de la Fiscalía de Guerrero, irrumpieron durante la madrugada en más de 200 casas de manera ilegal.

Acusaron que los agentes rompieron las cerraduras e ingresaron a las viviendas sin ninguna orden de cateo, para luego comenzar a revisar las pertenencias de todas las personas.

Esta situación, según su denuncia, fue aprovechada por los 40 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano para robar las pertenencias de valor de los pobladores de Tlayolapa.

Ante esto, un representante legal de los pobladores aseguró que el monto de lo robado sumaba al menos 34 millones 281 mil pesos, por lo que solicitaron esta cantidad a las corporaciones para poder liberar a los 40 agentes.

De acuerdo con sus estimaciones, los más de 34 millones de pesos fue el resultado del operativo en Tlayolapa, cuyo saldo aseguraron fue:

219 casas afectadas

27 computadoras robadas

5 millones 325 mil pesos en efectivo robados

43 celulares

219 chapas dañadas

219 puertas rotas

127 ventanas de vidrio reventadas

175 portones afectados

10 kilos de oro en alhajas robados

157 candados y cadenas reventadas

219 roperos rotos

Mercancía de abarrotes robada

Puntualizaron que las corporaciones que habrían participado en el operativo fueron:

Guardia Nacional

Ejército Mexicano

Secretaría de Seguridad Pública estatal

Fiscalía General del Estado

Los pobladores aseguraron que los mandos militares lograron huir de la escena, por lo que los agentes fueron retenidos hasta que se presentaran nuevamente en el lugar.

Derivado de esta situación los caminos fueron bloqueados por camionetas y piedras, para evitar que se retiraran los 40 agentes retenidos.

Tlayolapa: 40 Agentes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano fueron liberados tras más de 12 horas retenidos

La noche del viernes 22 de agosto autoridades de Guerrero informaron que los 40 agentes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano que se encontraban retenidos por pobladores de Tlayolapa ya fueron liberados.

Tras más de 12 horas retenidos, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, señaló que lograron establecer una mesa de diálogo con los pobladores, en la cual participaron representantes de derechos humanos, así como el abogado de la comunidad.

Como parte del acuerdo alcanzado para liberar a los 40 agentes de la Guardia Nacional y Ejército mexicano, se estableció que la Fiscalía de Guerrero enviará a un Ministerio público a Tlayolapa.

Esto para que los pobladores interpongan sus denuncias y así se puedan llevar a cabo las investigaciones correspondientes y emitir sanciones al respecto.