Una emboscada se registró en Ayutla de los Libres, Guerrero, la cual dejó alrededor de seis policías comunitarios muertos.

La emboscada ocurrió en la comunidad de El Cortijo cuando se dirigían a la localidad de Apantla, ambas dentro del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Esa región se encuentra a 139 kilómetros de Acapulco, zona que se disputan las agrupaciones conocidas como Los Ardillos y Los Rusos. en reportes tras los hechos solo se ha mencionado que los repsonsbales sonun grupo delincuencial de la zona.

Los hechos ocurrieron la media noche del sábado 16 de agosto contra los policías pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Emboscada en Ayutla estaría a cargo de grupos que trafican drogas en Guerrero

Algunas versiones señalan que los muertos son entre seis y ocho y que la cifra de heridos asciende a alrededor de cinco.

Las cifras son imprecisas debido a que las autoridades no han podido ingresar a la zona de la Costa Chica de Guerrero a hacer sus labores debido a que las autoridades comunitarias no se los han permitido.

Los policías de la UPOEG únicamente portaban rifles y escopetas, en cambio los atacantes utilizaron armas de alto poder.

Elementos de la policía estatal de Guerrero y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero iniciaron un operativo de búsqueda en la zona donde fue localizada una camioneta con múltiples impactos de bala.

Emboscada en Ayutla es un ataque más contra la UPOEG

Los conflictos de la zona han sido generados por grupos del crimen organizado que se dedican al trasiego de drogas en la región de la Costa Chica.

Cabe recordar que la zona de Ayutla de los Libres ha sido una región de constante violencia y en la que también se han registrado ataques contra la UPOEG pues en octubre de 2023 asesinaron a su líder Bruno Plácido Valerio, en Chilpancingo.

El municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, es un punto estratégico en la conexión de diversas regiones del estado.