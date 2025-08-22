Hoy 22 de agosto se llevará a cabo el concierto de Kylie Minogue en CDMX, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Tal y como se dijo, este 22 de agosto será el primer concierto de Kylie Minogue en CDMX en el Palacio de los Deportes.

Asimismo, este 22 de agosto es el Día del Bombero en México, el cual se estableció en 1956.

También este 22 de agosto es el Día Internacional del Booktuber y aunque no es un día oficial, muchos creadores de contenido lo celebran.

Otra de las efemérides de este 22 de agosto, es el Día Mundial del Folklore, en donde se homenajean las expresiones artísticas y autóctonas.

Por otro lado, este 22 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, establecido en 2019.

En el calendario católico, este 22 de agosto es la Coronación de María Reina que, tras su asunción al cielo fue coronada.

De igual manera, este 22 de agosto es el ⁠Día Mundial de la Leche Vegetal, efeméride creada en 2017.

Igualmente este 22 de agosto es el Día Nacional del Hada de los Dientes en Estados Unidos, en donde se celebra la emoción de los niños cuando pierden un diente.

Y finalmente, este 22 de agosto es el Cumpleaños de Dua Lipa, quien nació un 22 de agosto de 1995 y está cum`liendo 30 años de edad.

Este 22 de agosto es el concierto de Kylie Minogue en CDMX

Como se dijo, este 22 de agosto Kylie Minogue tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes en CDMX.

Y es que tras una larga ausencia, Kylie Minogue de 57 años de edad regresa a México en una nueva gira llamada ‘Tension Tour 2025’.

Además de CDMX, se espera que Kylie Minogue visite otras ciudades de México como:

Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco - 24 de agosto

Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León - 26 de agosto

Se espera que el concierto de Kylie Minogue en CDMX de inicio a las 21:00 horas aproximadamente.

El Día del Bombero en México es este 22 de agosto

Además del concierto de Kylie Minogueen en CDMX, hoy 22 de agosto es el es el Día del Bombero en México.

Pues de manera oficial, el Día del Bombero en México se estableció en 1956 pese a que su historia se remonta a años más atrás.

El objetivo del Día del Bombero en México es celebrar el valor, la dedicación y el sacrificio de quienes arriesgan sus vidas para proteger a la de los demás.

La historia detrás de esta conmemoración es un reflejo de la evolución de los cuerpos de bomberos en México y su importancia en la vida diaria de millones de personas.

El origen de los bomberos en México se remonta al siglo XIX, cuando comenzaron a formarse los primeros cuerpos de bomberos voluntarios.

Y fue el 22 de agosto de 1873, en la ciudad de Veracruz cuando se fundó el primer cuerpo de bomberos de México, bajo el nombre de “Compañía de Bomberos de Veracruz”.

Es por eso que se decidió celebrar el Día del Bombero en México cada 22 de agosto a nivel nacional.

Este 22 de agosto es el Día Internacional del Booktuber

También este 22 de agosto es el Día Internacional del Booktuber que, aunque no es una fecha oficial, se estableció para celebrar a estos creadores de contenido en redes sociales.

Se sabe que los booktubers comenzaron en YouTube y, posteriormente se trasladaron a otras plataformas como TikTok o Instagram.

En esencia, un booktuber es aquel que comparte reseñas, opiniones y recomendaciones de libros a sus seguidores, fomentando el hábito de la lectura entre quienes los leen.

El Día Mundial del Folklore es este 22 de agosto

También este 22 de agosto es el Día Mundial del Folklore, una fecha que homenajea las expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos culturales de las diferentes regiones en el mundo.

El Día Mundial del Folklore se estableció en honor al arqueólogo británico William Jhon Thoms, quien utilizó por primera vez este término en el año 1846.

Thooms escribía artículos para una columna semanal titulada “Folk-Lore” en la revista británica The Athenaeum.

Este neologismo expresaba el saber del pueblo, conjugando los términos folk que significa pueblo, y lore que es saber.

El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias se conmemora este 22 de agosto

Por otro lado, este 22 de agosto también se conmemora el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias.

Esta efeméride fue establecida por la ONU en 2019 gracias a un decreto en donde condena la violencia o el terrorismo en contra de las personas que tienen creencias o posturas religiosas diferentes.

Pues es un derecho humano fundamental tener la libertad de creer, pensar, opinar sobre una determinada creencia o religión.

La Coronación de María Reina se celebra este 22 de agosto

En el caso del calendario católico, este 22 de agosto es la Coronación de María Reina la cual, se cree que tras su asunción al cielo fue coronada como Reina del Cielo y la Tierra por la Santísima Trinidad.

Esta tradición tiene origen en los textos de San Melitón, cuya devoción se formalizó en el siglo XX conmemorándose el 22 de agosto.

En ese sentido, este 22 de agosto se celebra en la religión católica la coronación de María, la cual simboliza la exaltación de las virtudes de la Virgen María y su papel como Madre de Dios y co-redentora del mundo.

El 22 de agosto es el Día Mundial de la Leche Vegetal

Por otro lado, este 22 de agosto es el Día Mundial de la Leche Vegetal, una efeméride que se estableció en 2017.

Esta efeméride fue creada en contra del Día Mundial de la Leche, la cual se celebra el 1 de junio desde el 2001.

Y es que de acuerdo con quienes decretaron el Día Mundial de la Leche Vegetal, las objeciones en contra del Día de la Leche radican principalmente en el impacto ambiental y el maltrato animal.

Por lo que en este Día Mundial de la Leche Vegetal, se anima a la población a consumirla, además de resaltar su alto valor nutricional.

También este 22 de agosto es el Día Nacional del Hada de los Dientes en Estados Unidos

Otra celebración de este 22 de agosto, es el Día Nacional del Hada de los Dientes en Estados Unidos.

Pues en el Día Nacional del Hada de los Dientes en Estados Unidos se festeja la alegría de los niños al perder un diente.

Pues saben que eso significa una visita del Hada de los Dientes y que por la mañana, al mirar debajo de su almohada les esperará una sorpresa: dinero a cambio del diente.

El origen de las hadas se remonta al siglo XIII, en Inglaterra cuando fueron descritas por primera vez por Gervasio de Tilbury la figura de la mitología moderna infantil.

El Cumpleaños de Dua Lipa es hoy, 22 de agosto

Finalmente, este 22 de agosto es el cumpleaños de Dua Lipa, quien nació un día como hoy pero de 1995 en Reino Unido.

Es decir que para este 2025, Dua Lipa está cumpliendo 30 años de edad, siendo ya una de las cantantes más populares en el mundo.

En 2014 firmó con Warner Music y lanzó su primer disco homónimo Dua Lipa en 2017, alcanzando el número tres en las listas de popularidad de Reino Unido con 8 sencillos.