Guerrero mantiene una sólida dinámica turística este domingo 5 de abril de 2026, con una constante afluencia de visitantes y niveles de ocupación que reflejan el buen momento del sector durante Semana Santa.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se refuerzan de manera permanente las acciones para impulsar la actividad turística, fortalecer la llegada de visitantes y garantizar experiencias de calidad en los principales destinos del estado.

Evelyn Salgado impulsa turismo en Guerrero durante Semana Santa

Simón Quiñones Orozco detalló que Acapulco reporta una ocupación hotelera del 86.3%, destacando la zona Dorada con 93.3%, seguida de la Bahía Histórica con 84.0% y la zona Diamante con 76.9%.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo alcanza una ocupación de 85.4%, consolidándose como uno de los destinos de mayor preferencia en la entidad. En tanto, el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registra una ocupación del 85.2%, mientras que La Unión reporta 84.8%.

En promedio, Guerrero alcanza una ocupación hotelera del 85.7%, reflejo del flujo constante de turistas en sus principales destinos.

Guerrero registra alta ocupación hotelera en Semana Santa 2026. (Cortesía)

Miles de visitantes continúan disfrutando de la oferta turística del estado, que incluye atractivos naturales, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica, con servicios de calidad que fortalecen la experiencia de viaje.

Asimismo, prestadores de servicios turísticos reconocieron la confianza de quienes visitan la entidad y reiteraron su disposición para seguir brindando atención de calidad, mientras el sector se mantiene preparado para recibir a más visitantes durante la próxima semana de Pascua.