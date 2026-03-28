Gracias a las estrategias de promoción impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el estado de Guerrero inició el periodo vacacional de Semana Santa con una importante afluencia de visitantes y cifras positivas en ocupación hotelera, impulsadas por condiciones climáticas favorables y la actividad turística en sus principales destinos.

Turismo en Guerrero mantiene tendencia positiva durante Semana Santa

De acuerdo con autoridades estatales, el promedio general de ocupación alcanzó 67.3%, lo que refleja un arranque favorable para la temporada. Entre los destinos con mayor demanda destaca Ixtapa, que reportó una ocupación de 78.9%. Por su parte, Acapulco registró 65.7%, con 73.4% en la zona Dorada, 61.9% en la Bahía Histórica y 55.9% en la zona Diamante.

Guerrero registra buena ocupación hotelera y despliega operativo para atender a turistas (cortesía)

Otros destinos también mostraron indicadores favorables. La Unión alcanzó 62.6% de ocupación, mientras que Taxco reportó 25.9%, con expectativa de incremento conforme avance el periodo vacacional.

El secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, señaló que estas cifras reflejan la constante llegada de visitantes y la confianza en los destinos turísticos del estado. Además, informó que se implementó un operativo especial para brindar orientación, asistencia e información a turistas.

Guerrero registra buena ocupación hotelera y despliega operativo para atender a turistas (cortesía)

Como parte de estas acciones, personal de la Procuraduría del Turista realiza recorridos en playas y centros recreativos para garantizar atención oportuna, promover buenas prácticas y fortalecer la experiencia de los visitantes.

Autoridades estatales destacaron que las condiciones climáticas, con días soleados y temperaturas favorables, han contribuido a la llegada de turistas a playas, zonas hoteleras y atractivos culturales. Asimismo, subrayaron la participación de prestadores de servicios turísticos, quienes refuerzan la atención durante la temporada.

Guerrero registra buena ocupación hotelera y despliega operativo para atender a turistas (cortesía)

Con este arranque, Guerrero se posiciona como uno de los destinos preferidos a nivel nacional en Semana Santa, con expectativas de incremento en la ocupación hotelera y la derrama económica en los próximos días.