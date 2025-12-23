La Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer la detención de Francisco ‘N’, posible implicado en el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar de Tlacotepec.

Francisco ‘N’, de edad desconocida, fue aprendido en Chilpancingo, Guerrero , bajo el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

A éste se le acusa de participar en el homicidio en agravio de Esther ‘N’, hecho que tuvo lugar en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, aunque se desconoce en qué fecha.

Francisco ‘N’, acusado de participar en el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz

Tras el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, autoridades de Chilpancingo, abrieron una carpeta de investigación que los encaminó a Francisco ‘N’.

Francisco ‘N’, quien ya contaba con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de Esther ‘N’ , podría tener relación con la muerte de Raymundo Cabrera Díaz.

Primeros reportes indican que el hombre habría participado directamente en el ataque al médico, el cual fue ejecutado por dos personas.

La captura se logró mediante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El imputado fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

⭕️ Cumplimenta #FGEGuerrero orden de aprehensión por homicidio en Chilpancingo



Chilpancingo, Gro., a 23 de diciembre de 2024.— La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la @defensa, @GN_MEXICO_ , @SSPCMexico y @SSPGro , cumplimentó una orden de aprehensión… pic.twitter.com/mabauEaNjO — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) December 23, 2025

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz

El coordinador regional del IMSS-Bienestar de Tlacotepec, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado el pasado lunes 22 de diciembre.

Raymundo Cabrera Díaz se encontraba al interior de un restaurante ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al norte de Chilpancingo, cuando un hombre le disparó.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, a Cabrera Díaz lo perseguían dos hombres en motocicleta, por lo que se resguardó en el local de comida.

Uno de sus atacantes lo alcanzó y le disparó al menos seis veces.