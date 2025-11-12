La mañana de hoy 12 de noviembre, Luis Alberto Rueda Maldonado fue asesinado a tiros cuando circulaba a bordo de su vehículo por la colonia El Tomatal, en Chilpancingo.

Luis Alberto Rueda Maldonado, quien se desempeñaba como jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, murió minutos después de ingresar al hospital.

¿Quién es Luis Alberto Rueda Maldonado?

Luis Alberto Rueda Maldonado se desempeñaba como jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero.

¿Cuántos años tenía Luis Alberto Rueda Maldonado?

De acuerdo con diversos medios locales, Luis Alberto Rueda Maldonado, tenía 42 años de edad.

Luis Alberto Rueda Maldonado fungía como funcionario público en Chilpancingo, Guerrero, donde radicaba.

Este 12 de noviembre, cerca de las 7 de la mañana, hombres encapuchados balearon el auto en el que viajaba Luis Alberto Ruedo Maldonado, funcionario en Chilpancingo.

Balean a funcionario en Chilpancingo (En Primer Plano / Facebook)

El suceso ocurrió en calle Río Nilo, colonia El Tomatal, en la ciudad de Chilpancingo, lugar donde Luis Alberto Rueda Maldonado fue herido de gravedad, reporta ADN Noticias.

Al percatarse del hecho, familiares del funcionario de Chilpancingo, Guerrero, lo trasladaron a un hospital particular, donde minutos después murió.

Autoridades del municipio acordonaron la zona para asegurar los casquillos que había en la zona.

Así como para inspeccionar el auto Volkswagen Bora de color gris que conducía el funcionario y el tenía siete impactos de bala.

Aunado a esto, la Fiscalía General del Estado inició un operativo de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no hay detenidos.