Claudia Ivett Rodríguez fue una dirigente política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la región de la Costa Chica de Guerrero. Era conocida por su participación en la organización territorial del partido en el municipio de Ometepec y por su trabajo comunitario en su localidad. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién era Claudia Ivett Rodríguez Estrada?

Claudia Ivett Rodríguez Estrada era la líder del PRI en la región de la Costa Chica de Guerrero, especialmente en el municipio de Ometepec. Dentro del partido se desempeñó como presidente seccional del PRI.

Además de su militancia política, también tuvo participación en su comunidad, donde fue comisaria de la localidad de Milpillas, cargo que ocupó en dos ocasiones durante administraciones municipales anteriores. Su trabajo se enfocó principalmente en gestión social y organización comunitaria en esa región del estado.

Sin embargo, se dio a conocer que la noche del miércoles 11 de marzo fue asesinada cuando se encontraba en su negocio, una tienda de abarrotes ubicada a la orilla de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra.

¿Qué edad tenía Claudia Ivett Rodríguez Estrada?

No hay información disponible sobre la edad de Claudia Ivett Rodríguez.

¿Claudia Ivett Rodríguez Estrada tuvo esposo?

Se desconoce si Claudia Ivett Rodríguez tiene pareja, pues su vida personal se mantenía en privado.

¿Qué signo zodiacal era Claudia Ivett Rodríguez Estrada?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Claudia Ivett Rodríguez.

¿Claudia Ivett Rodríguez Estrada tuvo hijos?

La vida personal de Claudia Ivett Rodríguez es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Claudia Ivett Rodríguez Estrada?

Los detalles sobre su formación académica no han sido difundidos, por lo que no hay información confirmada sobre sus estudios.

¿En qué trabajó Claudia Ivett Rodríguez Estrada?

Claudia Ivett Rodríguez tuvo una participación en la vida política, destacando cargos como: