Serafín Hernández Landa es el presidente municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero. Llegó al cargo tras ganar la elección de 2021 como candidato del PRI, imponiéndose a Morena, y posteriormente fue reelecto para un nuevo periodo al frente del ayuntamiento.

Su administración se ha caracterizado por impulsar proyectos de infraestructura básica, particularmente en materia de agua potable, con acciones de rehabilitación en diversas localidades como Nuevo Poblado y El Caracol.

¿Quién es Serafín Hernández Landa?

Durante su gestión como presidente municipal de Heliodoro Castillo, Serafín Hernández Landa ha promovido iniciativas enfocadas en educación, servicios públicos y desarrollo comunitario.

Entre sus acciones más destacadas se encuentra la construcción de un telebachillerato en la comunidad de Los Capulines, así como la firma de un convenio con el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero, con el objetivo de fomentar la conclusión de estudios de nivel básico y medio superior.

En materia de infraestructura social, también ha impulsado el mejoramiento de espacios públicos, destacando la instalación de alrededor de 400 luminarias y paneles solares en comunidades rurales, con el propósito de ampliar el acceso a la energía eléctrica.

Durante el proceso electoral de 2021, Hernández Landa canceló actos proselitistas masivos debido a la pandemia de Covid-19, argumentando que la salud pública debía ser prioritaria.

En 2022, su nombre fue mencionado en una polémica relacionada con presuntos vínculos con el grupo delictivo “Los Tlacos”; sin embargo, las acusaciones no fueron corroboradas por las autoridades.

¿Qué edad tiene Serafín Hernández Landa?

Serafín Hernández Landa no ha hecho pública su edad, por lo que se desconoce cuántos años tiene actualmente el presidente municipal de Heliodoro Castillo.

¿Serafín Hernández Landa tiene esposa?

La vida personal de Serafín Hernández Landa se mantiene en privado, por lo que no existe información pública sobre su estado civil o relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Serafín Hernández Landa?

Al no haberse difundido su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Serafín Hernández Landa.

¿Serafín Hernández Landa tiene hijos?

No hay información pública ni declaraciones oficiales sobre si Serafín Hernández Landa tiene hijos, ya que este ámbito de su vida lo mantiene reservado.

¿Qué estudió Serafín Hernández Landa?

En distintos actos públicos y eventos oficiales, Serafín Hernández Landa ha sido identificado como Contador Público, profesión que indica que cursó la Licenciatura en Contaduría.

¿En qué ha trabajado Serafín Hernández Landa?

El cargo más relevante en la trayectoria de Serafín Hernández Landa es su desempeño como presidente municipal de General Heliodoro Castillo, función desde la cual ha priorizado educación, obra pública y servicios básicos como ejes centrales de su gestión.