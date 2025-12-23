Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pide al Gabinete de Seguridad intervenir por caravana de Los Tlacos en Guerrero.

El pasado fin de semana un video que se hizo viral en redes sociales el cuál mostraba al grupo criminal de Los Tlacos del Cártel de la Sierra (CDLS) con disfraces de personajes navideños entregar dulces y regalos a niños y adultos de la comunidad de del municipio de General Heliodoro Castillo, en Guerrero.

Es por ello que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada de este tema desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, asunto del que pidió más información al Gabinete de Seguridad, además de la presencia de fuerzas federales.

A su vez la presidenta de México, aseguró que cuando hay este tipo de situaciones se interviene, pero se evitan los enfrentamientos para que no haya civiles heridos.

“A ver si el Gabinete de Seguridad puede dar más información. Cuando hay estas situaciones de inmediato se interviene, obviamente se evita que haya un enfrentamiento donde haya una persona que no es digamos de la caravana que pueda que pueda fallecer en algún enfrentamiento, pero sí se atiende, sí se atendió” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tras alertas por caravana de Los Tlacos en Guerrero, Sheinbaum asegura presencia de fuerza federales

Al generarse alertas ciudadanas por la presencia del grupo criminal de Los Tlacos en Guerrero en lo que parecía ser una caravana navideña, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que en la zona hay presencia de fuerza federales.

Adicionalmente la presidenta Sheinbaum explicó que en el marco de esta presencia de fuerzas federales como la Secretaría de Defensa (Sedena), y Secretaría de Marina (Semar) se realizan operativos.

O en su caso se hace una investigación primero y si se cometió algún ilícito en estos actos se realizan las detenciones correspondientes.

Afirmó que todos los casos como estos se atienden.

“Hay presencia de las fuerzas federales, de la Secretaría de la Defensa en particular y de Marina en las costas cuando ocurre una situación de este tipo o se hace un operativo en ese momento o se hace la investigación y después se hacen detenciones en caso de haber cometido un ilícito. Todos los casos se atienden” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Este video causó impacto en redes sociales así como otros, debido a la forma de operar de los grupos del crimen organizado hacia la población civil donde se muestran con regalos tras cometer actos en su contra.

No todo es violencia y guerra:



Elementos del Cartel de la Sierra (CDLS) o también conocidos como "Los Tlacos" entregan dulces para los niños de su pueblo en un lugar en el estado de #Guerrero donde es originario este cartel mencionado.



— Vivo En Marte (@VivoenMarte2) December 22, 2025

Al momento se desconoce si hay detenidos por estos hechos que estén relacionados con el grupo de Los Tlacos en Guerrero y su caravana.