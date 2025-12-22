En redes sociales circula un video donde identifican al grupo criminal de Los Tlacos como responsables de organizar un desfile navideño en Guerrero.

El video que comenzó a circular el fin de semana se puede apreciar a hombres montados en camionetas disfrazados de personajes navideños dar dulces y regalos a habitantes de la comunidad del municipio de General Heliodoro Castillo, en Guerrero.

Este video puso en alerta a los internautas que denunciaron estos hechos a través de redes sociales.

Fiscalía de Guerrero no se ha pronunciado por desfile navideño de Los Tlacos

Desde redes sociales se hizo esta denuncia del video donde miembros del grupo criminal de Los Tlacos, del Cártel de la Sierra (CDLS) hicieron esta entrega de dulces a niños y adultos de su comunidad.

A pesar de estas denuncias hasta el momento las autoridades estatales o locales no han emitido algún comunicado.

Como es el caso de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) que tampoco se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que la Fiscalía de Guerrero ya ha detenido a integrantes de este grupo criminal de Los Tlacos como ocurrió en diciembre del 2024.

En esa ocasión la FGE de Guerrero logró la vinculación a proceso de Juan “N”, Octavio “N” y José “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Cártel de la Sierra” o “Tlacos”, quienes se dedicaban al robo de vehículos en la Autopista del Sol, entre los estados de Guerrero y Morelos.

Aunque por estos hechos de la entrega de regalos y dulces a integrantes de la comunidad de General Heliodoro Castillo al momento no hay un comunicado o pronunciamiento.

En seguimiento a estas acciones de Los Tlacos, según versiones de redes sociales se espera que para el día de los festejos por la Navidad, este miso grupo criminal haga entrega de regalos.