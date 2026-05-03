Guerrero continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país tras la edición del Tianguis Turístico de México 2026, al registrar alta afluencia de visitantes durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo.

Miles de turistas disfrutaron de la riqueza natural, gastronómica, cultural e histórica del estado, así como de su oferta de actividades y eventos.

Guerrero impulsa turismo con alta ocupación hotelera

Bajo la estrategia de promoción encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la Secretaría de Turismo estatal, la entidad se mantiene como uno de los destinos preferidos a nivel nacional.

El puerto de Acapulco lidera la ocupación hotelera con un 96.4%, destacando:

Zona Dorada: 98.2%

Zona Diamante: 94.9%

Bahía Histórica: 93.3%

Por su parte, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo reporta 95.6%, mientras que Taxco alcanza 93.9%, impulsado por su oferta cultural y eventos como el Festival del Taco, en el marco del Tianguis Turístico.

En tanto, La Unión registra 71.4%, y a nivel general, el estado alcanza una ocupación promedio de 94.1%.

Refuerzan atención y acompañamiento a turistas en Guerrero

Para garantizar una estancia segura, autoridades estatales mantienen operativos de atención integral en hoteles, playas, restaurantes, centros comerciales y espacios turísticos.

A través de la Procuraduría Estatal del Turista y módulos instalados en puntos estratégicos, se brinda orientación y acompañamiento a visitantes, fortaleciendo la experiencia turística.

Estos resultados consolidan a Guerrero como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional, con una oferta que continuará fortaleciéndose durante mayo con eventos culturales, deportivos y de entretenimiento.