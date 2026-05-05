El delegado de Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dio a conocer que entre 2022 y 2026 se han destinado más de 70 mil millones de pesos en apoyos sociales en la entidad, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el bienestar de la población.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, estos recursos han sido canalizados a través de pensiones, becas y programas que benefician, principalmente, a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en las ocho regiones del estado de Guerrero.

Apoyos sociales fortalecen ingreso de miles de familias guerrerenses

Entre los apoyos más relevantes destacan las pensiones económicas que otorgan montos de 6 mil 400, 3 mil 300 y 3 mil 100 pesos, contribuyendo directamente al ingreso de miles de familias guerrerenses.

La operación territorial de Bienestar ha permitido mantener un registro constante de beneficiarios, así como garantizar la entrega oportuna de recursos mediante jornadas de atención y pago en comunidades.

Programas del Bienestar han beneficiado a miles de familias en Guerrero (cortesía)

Asimismo, se reconoció el trabajo realizado durante la gestión de Ariadna Montiel, quien impulsó la continuidad de los programas sociales en el estado, asegurando su aplicación en tiempo y forma.

Recientemente, Ariadna Montiel asumió la dirigencia nacional de Morena, respaldada por el equipo de delegados del bienestar, en un momento clave rumbo a los procesos electorales de 2027.

Finalmente, las autoridades destacaron que la estrategia social continuará enfocada en garantizar apoyos directos, fortalecer la economía familiar y ampliar la cobertura en comunidades de todo Guerrero.