Celeste Salgado, hija de Félix Salgado, formalizó su registro como aspirante a la coordinación de Morena por la alcaldía de Iguala como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones 2027.

A través de redes sociales, Celeste Salgado dio a conocer su decisión de contender por Iguala, señalando que su trabajo demostrará por qué tomó esa decisión:

Hay decisiones que no necesitan anunciarse demasiado, porque el tiempo y el trabajo se encargarán de hablar por ellas. Celeste Salgado

Celeste Salgado se registra con Morena por la alcaldía de Iguala en 2027 (Captura de pantañña)

Celeste Salgado formaliza su registro en Morena para buscar alcaldía de Iguala en 2027

Tras concluir la definición de coordinadores estatales, Morena inició el proceso interno para designar a quienes encabezarán la Coordinación de los Comités Municipales rumbo a las elecciones 2027.

Entre los aspirantes que se han registrado en este proceso se encuentra, Celeste Salgado, hija del senador Félix Salgado y hermana de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Cabe mencionar que la autoridad electoral de Guerrero había estipulado que solo mujeres se registraran para la alcaldía de Iguala, al ser uno de los municipios que sólo han sido gobernados por hombres.

Sin embargo, Morena sí recibió el registro de varios hombres para su coordinación rumbo a las elecciones 2027. De acuerdo con la información, los aspirantes a la alcaldía de Iguala por Morena son los siguientes:

Celeste Salgado Pineda, presidenta de la asociación “Toritos de Iguala”

Adriana Moctezuma Ortega, regidora del Ayuntamiento de Iguala

Yurema Arroyo Luna, regidora del Ayuntamiento de Iguala

Paula Sánchez Jiménez, exsíndica municipal

Zulma Carvajal Salgado, exprecandidata y exsubdirectora administrativa en el ISSSTE

Teresa Membrila, extitular del DIF municipal de Iguala en dos periodos

Esther Araceli Gómez, directora regional de la Profeco en Guerrero

Araceli Ocampo Manzanares, exdiputada federal

Juan Adán Tabares, experredista

Antonio Helguera Jiménez, exdiputado local

Juan Rodolfo Martínez River, abogado