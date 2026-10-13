Meli Espinoza es la actual aspirante a la coordinación municipal de Morena por Tijuana para las elecciones 2027, alcaldía en la que ya fungió como síndica.

Se viralizó la tarde del lunes 12 de octubre consecuencia de un video en el que se observa a una ciudadana darle un masaje tras un largo día de trabajo.

¿Quién es Meli Espinoza? Aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana para 2027

María del Carmen Espinoza Ochoa, mejor conocida como “Meli Espinoza”, es una de las aspirantes de Morena para convertirse en la coordinadora de la Defensa de la Transformación por Tijuana.

Como ella misma se describe en redes sociales, es fundadora de la 4T y comprometida con Morena, partido al cual regresó el pasado 12 de agosto, tras renunciar al PT.

¿Quién es Meli Espinoza? Aspirante de Morena al municipio de Tijuana (Meli Espinoza)

Actualmente hace recorridos en Tijuana, como a la colonia 3 de octubre para visitar a un grupo de adultos mayores, momento en que se grabó el video del masaje.

No es la primera polémica de Meli Espinoza, ya que en 2021 fue denunciada por uso de recursos públicos para su campaña, también como aspirante a candidata de Morena por la alcaldía de Tijuana.

¿Qué edad tiene Meli Espinoza?

Se desconoce la edad exacta de Meli Espinoza, aunque rondaría los 54 años.

¿Qué signo zodiacal es Meli Espinoza?

La fecha de cumpleaños de Meli Espinoza es el 6 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es Meli Espinoza? Aspirante de Morena al municipio de Tijuana (Meli Espinoza)

¿Quién es el esposo de Meli Espinoza?

No se tiene información sobre el estado civil de Meli Espinoza, por lo que se desconoce quién es su esposo.

¿Meli Espinoza tiene hijos?

Meli Espinoza tendría hijos y al menos dos nietas.

¿Qué estudió Meli Espinoza?

Meli Espinoza tendría estudios de licenciatura sin especificar institución o carrera; no hay información en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿Quién es Meli Espinoza? Aspirante de Morena al municipio de Tijuana (Meli Espinoza)

¿En qué ha trabajado Meli Espinoza?

Previo a convertirse en aspirante de Morena para la alcaldía de Tijuana en el proceso electoral 2027, Meli Espinoza ya había buscado el mismo cargo en las elecciones de 2021.

Esto fue mientras era la síndica procuradora del ayuntamiento de Tijuana en Baja California, cargo que fungió desde 2019 a 2021, en el periodo de Arturo González Cruz.

Para las elecciones de 2024, Meli Espinoza buscaba convertirse en diputada federal de Baja California, ahora por el PT, por el principio de mayoría relativa, sin resultar electa.

Aunado a su trayectoria política, Meli Espinoza sería conductora y analista política en la cadena PSN Network.