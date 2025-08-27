Lidia Tehuitzin, ex candidata de Morena en Zitlala, fue encontrada muerta

Lidia Tehuitzin, ex candidata de Morena en el 2024 a la alcaldía de Zitlala, en el estado de Guerrero, fue encontrada muerta en una carretera por autoridades ministeriales; te decimos quién es ella.

De acuerdo con la información, Lidia Tehuitzin, ex candidata de Morena, fue encontrada sin vida en el interior de un auto compacto volcado en la carretera Mártir de Cuilapan-Zitlala, en el Centro de Guerrero.

Pero ¿quién era Lidia Tehuitzin? Te decimos todo lo que se sabe de la ex candidata de Morena a la alcaldía Zitlala en 2024 que fue encontrada muerta este martes 26 de agosto por autoridades de Guerrero.

¿Quién era Lidia Tehuitzin?

Lidia Tehuitzin Guillermo fue una mujer activa en la política local de Guerrero, originaria de Zitlala y afiliada a Morena, por cuyo partido contendió para ser alcaldesa de esta localidad en 2024.

La ex candidata de Lidia Tehuitzin era una figura política activa en Zitlala, comprometida con el activismo comunitario y el desarrollo local a través de su trabajo dentro de Morena.

¿Qué edad tenía Lidia Tehuitzin?

Lidia Tehuitzin tendría entre 44 y 45 años de edad al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Lidia Tehuitzin?

Dado que la fecha de nacimiento de Lidia Tehuitzin es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Lidia Tehuitzin estaba casada?

Lidia Tehuitzin estaba casada con Gabriel Vicente Tlatempa, profesor y promotor de Morena que también fue hallado muerto junto a la ex candidata.

¿Lidia Tehuitzin tenía hijos?

De acuerdo con la información, Lidia Tehuitzin tenía dos hijos.

¿Qué estudió Lidia Tehuitzin?

El perfil de Lidia Tehuitzin muestra que la ex candidata de Morena en Zitlala estudió en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), sin embargo, no se especifica la licenciatura que cursó.

En sus redes sociales la llaman “doctora” y aparece con batas en algunas fotografías, por lo que puede intuirse que Lidia Tehuitzin estudió medicina o alguna licenciatura relacionada con el área de la salud.

¿Cuál fue la trayectoria de Lidia Tehuitzin?

Lidia Tehuitzin era una militante muy activa dentro de Morena en Zitlala, alcaldía por la que contendió para ser presidenta municipal en las elecciones de 2024 y que perdió frente a la candidata del PRD.

Lidia Tehuitzin, ex candidata de Morena en Zitlala, fue encontrada muerta

Durante la mañana de este martes 26 de agosto fue encontrada sin vida Lidia Tehuitzin, ex candidata de Morena en Zitlala, dentro de un auto compacto junto a su esposo, quien también había fallecido.

La pareja había salido desde el día lunes, pero no regresaron y esto levantó alarmas por lo que su familia inició la búsqueda hasta que autoridades los encontraron en una carretera de Mártir de Cuilapan.

El auto de Lidia Tehuitzin estaba totalmente volteado al lado del camino, sin embargo, hasta el momento no se ha informado si el hecho fue un accidente o fueron empujados a propósito.

La información preliminar indicó que la ex candidata de Morena en Zitlala, Lidia Tehuitzin, no presentaba lesiones o golpes en su cuerpo ajenos al accidente automovilístico.