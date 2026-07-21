Esthela Damián Peralta encabezó la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional durante un encuentro con representantes ejidales, comisarias y comisarios de La Poza y comunidades aledañas, en el puerto de Acapulco.

Durante la reunión, destacó que el desarrollo del campo, la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos de las comunidades son elementos fundamentales para fortalecer la soberanía nacional y promover el bienestar de las familias guerrerenses.

Defender el campo, defender la ecología, tener un vivero, defender nuestra siembra y defender los derechos de nuestra gente también es ejercer soberanía; también es trabajar en favor de México. Esthela Damián, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Esthela Damián destaca la unidad del sector agrario para fortalecer la soberanía

El encuentro fue organizado junto con José Luis de la Vega y el grupo Guerrero Unido Avanza, donde Esthela Damián reconoció el trabajo de las familias campesinas y llamó a mantener la unidad para impulsar el desarrollo de las comunidades de Guerrero.

Asimismo, subrayó que la soberanía también se fortalece mediante el trabajo comunitario, el cuidado del medio ambiente, la preservación de la ecología y el respaldo al sector agrícola.

Esthela Damián llama a defender el campo y la soberanía en Acapulco. (cortesía)

Esthela Damián recordó sus raíces en Chilpancingo y destacó la importancia de mantener un trabajo cercano con las comunidades para fortalecer el campo y promover el bienestar de la población.

Al concluir la asamblea, representantes ejidales y comisarios de la región manifestaron su respaldo a Esthela Damián, al reconocer su cercanía con las comunidades y su compromiso con el sector agrario, la protección del medio ambiente y el desarrollo de Guerrero.