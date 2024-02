En el contexto de la ola de violencia en Guerrero, Los Ardillos y Los Tlacos habrían pactado una “tregua” para mantener un “respeto mutuo” entre ambas organizaciones delictivas.

Estas afirmaciones fueron hechas por el padre José Filiberto Velázquez, quien ofreció una entrevista sobre el tema para Radio Fórmula con la periodista Azucena Uresti, hoy 16 de febrero.

El 5 de febrero de 2024 La Familia Michoacana, organización aliada de Los Ardillos, difundió un video dirigido a los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en el cual se dijo no buscar “perjudicar a quien no la deba”.

En ese sentido, la organización criminal explicó que u objetivo es Onésimo Marquina, El Necho, así como integrantes de su organización, denominada como Los Tlacos.

“Vamos contra ellos, tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad”, declaró un integrante de La Familia Michoacana, quien explicó lo siguiente:

“Hacemos este comunicado para estos municipios (Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan) que han sido engañados y obligados con amenazas por parte de Onésimo Marquina, alias el Tamalero o Necho, para tomar armas en contra de nosotros porque según vamos en contra de la sociedad” La Familia Michoacana

“No se busquen problemas ajenos. Que quede claro: nosotros vamos contra ellos, tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad, pero no perjudicar a quien no la deba. No busquen perjuicios sin motivos”, explicó la organización.

Guerrero: Los Ardillos y Los Tlacos habrían llegado a un tregua en Chilpancingo

Debido a la disputa de territorio en Guerrero, La Familia Michoacana y Los Tlacos habrían llegado a una tregua para respetar mutuamente sus negocios en la capital del estado, Chilpancingo.

El padre José Filiberto Velázquez, quien dijo haber sido “el conducto para que se acercaran” ambas organizaciones, explicó que el no estuvo presente en la reunión, la cual fue por teléfono.

“Por medio de una iniciativa de Los Tlacos, hubo un acercamiento con Los Ardillos, específicamente con Don Celso (Ortega), y pudieron tener un diálogo entre ellos; llegar a acuerdos" José Filiberto Velázquez

Expresamente, este fue el acuerdo que refirió el padre:

“El acuerdo fue de no agresión y respetarse sus negocios; la carne es un negocio, el pollo es otro negocio, el huevo es otro negocio, los abarrotes y el transporte” José Filiberto Velázquez

Adicionalmente, el padre dijo que el hermano de Celso Ortega, líder de Los Ardillos, es actual diputado local del PRD.

Los 5 estados más peligrosos de México en diciembre de 2023

El Gobierno Federal presentó el reporte mensual en el cual señala a los 5 estados más peligrosos de México en diciembre de 2023. Dicho informe incluye delitos, tanto del fuero federal, como del fuero común.

Los 5 estados más peligrosos de México en 2022 se suscriben a delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos. Uno de los cinco estados más peligrosos de México registró más de 200 homicidios dolosos en noviembre de 2023.

De nueva cuenta, Guanajuato encabeza esta lista de estados en diciembre de 2023. En ese sentido, los estados con más homicidios dolosos son los siguientes:

Guanajuato: 181

Baja California: 168

Edomex: 150

Chihuahua: 138

Morelos: 129

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de víctimas de homicidios dolosos durante noviembre de 2023, los 5 estados más peligrosos son los siguientes: