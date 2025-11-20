La indignación se desató por la propuesta de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) de un homenaje a Félix Salgado Macedonio .

Javier Saldaña Almazán, rector de la UAGro anunció que el próximo 30 de diciembre harán un homenaje a Félix Salgado Macedonio por su lucha social.

Este homenaje se hará en un acto especial de reconocimiento a diversos luchadores sociales de Guerrero donde se incluye a Salgado Macedonio pero no fue bien recibida esta propuesta por varios sectores que recuerdan los escándalos por abuso sexual del senador morenista.

La propuesta de Javier Saldaña Almazán, rector de la UAGro al Consejo Universitario se debe a un proyecto de memorial dedicado a estudiantes y activistas que murieron tras el movimiento estudiantil-popular de Chilpancingo del año de 1960.

Pero entre los nombres de los activistas y defensores sociales el rector de la UAGro decidió meter a Félix Salgado Macedonio.

Lo que generó una polémica entre los sectores estudiantiles y en redes sociales debido a las acusaciones que tuvo el morenista por abuso sexual en 2021.

El nombre de Salgado Macedonio estará junto a figuras del movimiento estudiantil como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y Juan García Costilla quién también formó parte del mismo.

También entre los reclamos por esta propuesta se desató la polémica porque se rindieron honores al exgobernador Ruben Figueroa Figueroa, recordado como artífice de la guerra sucia en el estado de Guerrero, así como por delitos de desapariciones, torturas y asesinatos.

Cabe recordar que por este hecho las autoridades ofrecieron disculpas, pese a ello ahora se exige la renuncia de la titular de Cultura de Guerrero, Aida Melina Martínez por esta propuesta.

Por el momento se desconoce su Félix Salgado Macedonio ya se pronunció por su próximo homenaje.