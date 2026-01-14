Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, causó gran polémica luego de compartir en redes sociales una canasta con condones, que recibió como regalo de cumpleaños.

En la foto de la canasta que compartió Félix Salgado Macedonio, además de condones, se observan artículos de higiene personal como rastrillos, pasta y cepillo de dientes.

Félix Salgado Macedonio causa polémica por regalo de cumpleaños: una canasta con condones (Redes sociales)

Félix Salgado Macedonio desata críticas tras compartir que recibió condones como regalo de cumpleaños

Félix Salgado Macedonio cumplió 69 años de edad y entre sus regalos se encuentran un par de cajas de condones, al que al senador le pareció bien subir a sus redes sociales.

La fotografía ya fue retirada de su perfil luego de que al senador Félix Salgado Macedonio le llegara “una regañadera” por subir este contenido aunque aclaró que él no lo considera “indecente”.

“Pues como no soy mal pensado la subí a mi face y nombre, la regañadera que traigo, porque según subí eso que era muy indecente, aunque yo no le veo nada indecente”. Félix Salgado Macedonio

Durante una transmisión en vivo, Félix Salgado Macedonio insinuó que ya no usa “esas cosas”, refiriéndose a los condones, pues ya es una persona mayor; “ya me retiré”, aseguró.

Asimismo, el senador Félix Salgado Macedonio aclaró que él es un “adulto mayor y amigo del lonol, vaporub, paracetamol y del alcanfor”, para deslindarse de las cajas de condones.