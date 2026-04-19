Guerrero mantiene una notable afluencia de visitantes en sus principales destinos turísticos, de acuerdo con datos del secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, correspondientes a la segunda semana de abril de 2026.

Guerrero registra alta ocupación hotelera y afluencia turística en abril

Estos resultados reflejan el impulso que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha dado al sector, con acciones enfocadas en fortalecer destinos, diversificar la oferta y posicionar a la entidad en mercados nacionales e internacionales.

En Acapulco, la ocupación hotelera alcanza 76.5%, con un desempeño destacado en la Zona Dorada, que registra 96.4%, seguida de la Bahía Histórica con 78.0% y la zona Diamante con 46.7%, lo que consolida al puerto como uno de los destinos favoritos del país.

El dinamismo también se extiende a otras regiones: Ixtapa-Zihuatanejo reporta 67.4% de ocupación, mientras que Taxco alcanza 60.5%, con un crecimiento significativo de 28 puntos porcentuales. Por su parte, La Unión registra 45.1%, contribuyendo al fortalecimiento del turismo en la entidad.

Guerrero vive auge turístico previo al Tianguis Turístico 2026. (Cortesía)

En conjunto, Guerrero promedia una ocupación hotelera del 70.7%, cifra que refleja la preferencia de los visitantes y el esfuerzo coordinado para ofrecer experiencias de calidad.

Con este panorama, el estado consolida su posicionamiento turístico y se prepara para el Tianguis Turístico de México 2026, donde buscará reforzar su proyección internacional y atraer a más visitantes.