Guerrero mantiene una notable afluencia de visitantes en sus principales destinos turísticos, de acuerdo con datos del secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, correspondientes a la segunda semana de abril de 2026.

Guerrero registra alta ocupación hotelera y afluencia turística en abril

Estos resultados reflejan el impulso que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha dado al sector, con acciones enfocadas en fortalecer destinos, diversificar la oferta y posicionar a la entidad en mercados nacionales e internacionales.

En Acapulco, la ocupación hotelera alcanza 76.5%, con un desempeño destacado en la Zona Dorada, que registra 96.4%, seguida de la Bahía Histórica con 78.0% y la zona Diamante con 46.7%, lo que consolida al puerto como uno de los destinos favoritos del país.

El dinamismo también se extiende a otras regiones: Ixtapa-Zihuatanejo reporta 67.4% de ocupación, mientras que Taxco alcanza 60.5%, con un crecimiento significativo de 28 puntos porcentuales. Por su parte, La Unión registra 45.1%, contribuyendo al fortalecimiento del turismo en la entidad.

Guerrero vive auge turístico previo al Tianguis Turístico 2026.
Guerrero vive auge turístico previo al Tianguis Turístico 2026. (Cortesía)

En conjunto, Guerrero promedia una ocupación hotelera del 70.7%, cifra que refleja la preferencia de los visitantes y el esfuerzo coordinado para ofrecer experiencias de calidad.

Con este panorama, el estado consolida su posicionamiento turístico y se prepara para el Tianguis Turístico de México 2026, donde buscará reforzar su proyección internacional y atraer a más visitantes.