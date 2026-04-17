La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad con instituciones federales.

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue encabezado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Evelyn Salgado fortalece coordinación en seguridad con la Federación

Durante su gira de trabajo, la mandataria estatal reiteró que la seguridad es una prioridad en Guerrero, por lo que se mantienen y refuerzan los mecanismos de colaboración con instancias federales encargadas de la procuración de justicia.

Evelyn Salgado subrayó que el trabajo conjunto, acompañado de una visión clara y acciones firmes, permite avanzar en la garantía de justicia, fortalecer la seguridad y mejorar los resultados para la población.

En el evento participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, además de representantes del Congreso de la Unión y mandos de la Defensa Nacional y la Marina.