La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la inauguración de la rehabilitación de la Universidad Tecnológica del Mar, obras que contaron con una inversión de casi 15 millones de pesos para beneficiar a estudiantes y mejorar la infraestructura académica.

“Vamos a seguir haciendo de la educación la herramienta más poderosa que tenemos para seguir transformando Guerrero y para poder transformar el mundo; vamos a seguir sembrando esta semilla de las oportunidades para los jóvenes, para las familias y para el futuro de Marquelia” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Educación en Guerrero avanza con inversión histórica en Marquelia

Durante el evento, la mandataria estuvo acompañada por el alcalde de Marquelia, Javier Tacuba Salas, así como de estudiantes, docentes y personal administrativo, donde reiteró que este tipo de proyectos son importantes para fortalecer la educación en Guerrero.

Guerrero fortalece educación con nueva infraestructura universitaria (cortesía)

Asimismo, aseguró que su administración continuará trabajando para impulsar más obras que dignifiquen los espacios para universitarios y generar más oportunidades para las y los jóvenes.

Por otra parte, destacó que en Marquelia se han ejecutado acciones para impulsar la conectividad con mejoras en calles, caminos, accesos y puentes; además, se han fortalecido los servicios básicos como el acceso al agua potable, saneamiento y electricidad.

Guerrero fortalece educación con nueva infraestructura universitaria (cortesía)

Salgado Pineda reiteró que en los va de su administración se han destinado más de 183 millones de pesos para Marquelia, adelantando que para el 2026 se invertirán 36 millones de pesos para mejorar servicios, garantizar espacios dignos y atención de calidad.

El director general del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, dio a conocer que la rehabilitación de la Universidad Tecnológica del Mar contó con una inversión de 14 millones 926 mil pesos para la construcción de la cancha de futbol, techado en estructura metálica, rehabilitación del Laboratorio de Enfermería, suministro e instalación de planta eléctrica, entre otras acciones.

Guerrero fortalece educación con nueva infraestructura universitaria (cortesía)

Finalmente, el alcalde Javier Tacuba agradeció el apoyo del gobierno estatal y aseguró que continuará impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en el municipio.