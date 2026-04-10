La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró el camino artesanal Santa María-Los Llanos de Zintapala, en el municipio de Tecpan de Galeana, obra que contó con una inversión cercana a los 10 millones de pesos y que busca mejorar la conectividad de comunidades de la región Costa Grande.

Durante la gira de trabajo, la mandataria estatal explicó que esta acción forma parte de un paquete de cuatro proyectos enfocados en fortalecer la infraestructura vial rural, con una inversión conjunta de 39 millones de pesos, donde se contemplan los caminos:

Ramal Santa Lucía

Bajitos–Bajos del Balsamar

Bajitos de la Laguna–Cordón Grande

Santa María–Los Llanos de Zintapala

Guerrero impulsa conectividad con camino artesanal

La gobernadora destacó que estas obras tienen como objetivo mejorar el acceso a servicios, impulsar la economía local y facilitar la movilidad de las familias que habitan en comunidades alejadas. Asimismo, señaló que el desarrollo del estado comienza con la atención directa a las localidades con mayor rezago.

Camino artesanal Santa María–Zintapala mejora desarrollo en Costa Grande (cortesía)

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, explicó que el camino cuenta con pavimentación de concreto hidráulico, empedrado, cunetas, muros de contención y señalización, elementos que buscan garantizar durabilidad y seguridad para los usuarios.

Mientras que el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Martín Vega González, informó que para este año se programaron nuevas inversiones en la región, entre ellas la pavimentación del camino de la carretera Acapulco–Zihuatanejo hacia Guayabillo, trabajos en La Zarza–Playa Carrizal, el tramo Arroyo Frío–Cordón Grande y la rehabilitación de Los Llanitos–Santa María.

Camino artesanal Santa María–Zintapala mejora desarrollo en Costa Grande (cortesía)

Asimismo, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Facundo Gastélum Félix, detalló que también se desarrollan acciones hidrosanitarias en distintas comunidades del municipio, como obras de saneamiento, reforzamiento de sistemas de captación y proyectos de agua potable.

Finalmente, la presidenta municipal de Tecpan de Galeana, Alba Iris Soberanis Hernández, reconoció el respaldo del gobierno estatal y destacó que estas obras mejorarán la movilidad y el acceso a oportunidades para la población.

Camino artesanal Santa María–Zintapala mejora desarrollo en Costa Grande (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero reiteró su compromiso de continuar impulsando infraestructura carretera, obras hidráulicas y proyectos sociales para fortalecer el desarrollo de la Costa Grande y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales.