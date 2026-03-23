A pocos días del arranque del periodo vacacional de Semana Santa, Guerrero reporta una ocupación hotelera general del 74.3%. Estas cifras reflejan la confianza de los visitantes y el fortalecimiento del sector turístico en la entidad.

Simón Quiñones Orozco, titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, señaló que esta alta afluencia es resultado directo de las estrategias impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para mantener al estado como un punto competitivo, seguro y de excelencia para el turismo nacional e internacional.

Acapulco lidera el turismo en Guerrero; otros destinos mantienen tendencia al alza

El puerto de Acapulco se consolida como el destino preferido del fin de semana previo a Semana Santa, al alcanzar una ocupación hotelera del 77.5%. Destaca de manera excepcional la Zona Dorada con un 95.8%, seguida por la Bahía Histórica con 79.2% y la Zona Diamante con un 50.1%.

Estos resultados se dan en medio de los preparativos que el Gobierno del Estado ha intensificado rumbo a la temporada vacacional, con acciones de promoción, mejora de servicios y una coordinación operativa que garantiza una experiencia de calidad para todos los visitantes.

Además del éxito en Acapulco, otros destinos registran una afluencia importante:

La Unión: Alcanza un 52.5%, impulsado por sus playas vírgenes como Troncones y Majahua.

Taxco de Alarcón: Registra un 44.8%, gracias a su riqueza cultural y sus emblemáticas celebraciones religiosas.

Guerrero también refuerza su presencia global con la organización de eventos de talla mundial como la edición número 50 del Tianguis Turístico, el Mundial de FootGolf y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este panorama, el estado se declara listo para recibir a miles de visitantes, reafirmando que sus atractivos continúan en el corazón del turismo nacional.