Evelyn Salgado Pineda puso en marcha el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026 con el despliegue de más de 9 mil 600 elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes operarán por aire, mar y tierra en todo el territorio de Guerrero.

El banderazo de salida se realizó al pie de la emblemática Parroquia de Santa Prisca, donde la mandataria aseguró que Taxco de Alarcón y el estado recibirán a turistas con calidez y una amplia oferta turística que incluye playas, montañas, historia y cultura.

Evelyn Salgado encabeza operativo interinstitucional en Guerrero

La gobernadora afirmó que Guerrero está preparado para recibir a más de 684 mil visitantes, quienes podrán disfrutar tanto de tradiciones religiosas como de destinos de playa como Acapulco y Ixtapa-Zihuatanejo.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna, informó que el operativo se desarrollará del 26 de marzo al 12 de abril, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil, Cruz Roja y Ángeles Verdes, entre otras instituciones.

La Policía Estatal mantiene presencia en las ocho regiones, con más de 500 elementos, distribuidos en patrullas, motopatrullas y unidades especiales, vigilando la Autopista del Sol y principales destinos turísticos.

Guerrero despliega operativo de Semana Santa 2026 con 9 mil 600 elementos de seguridad. (Cortesía)

Guerrero prevé alta afluencia turística y derrama económica

El secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, destacó que Guerrero registra ocupaciones de hasta 98% en Acapulco y cifras cercanas al 95% a nivel estatal.

Además, señaló que Acapulco cuenta con más de 17 mil habitaciones disponibles, reflejando una recuperación tras el impacto del Huracán Otis.

Del 3 al 5 de abril se prevé la llegada de más de 684 mil visitantes, con una ocupación hotelera del 72.7% y una derrama económica superior a los 4 mil 700 millones de pesos.

A nivel nacional, la ocupación promedio será de 63.85%, por lo que Guerrero se posiciona casi 10 puntos por encima de la media, consolidándose como uno de los destinos más competitivos del país.