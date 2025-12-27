El Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que para la Gala de Pirotecnia de Fin de Año en Acapulco se realizará un operativo interinstitucional con más de 390 elementos en 13 municipios, con el objetivo de cerrar el año con eventos seguros, ordenados y de alto nivel.

En una reunión donde participaron el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca, autoridades militares, federales, estatales y municipales, revisaron los últimos detalles de la estrategia de seguridad, logística y protección civil que se realizará antes, durante y después de Fin de Año.

Acapulco se prepara para despedir el 2025 con un espectáculo piromusical seguro

Durante la reunión se detalló que el espectáculo piromusical se llevará a cabo en la Bahía de Santa Lucía; además, el evento contempla 25 puntos de pirotecnia en 21 sedes, distribuidas en 13 municipios del estado.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo, aseguró que este evento fue impulsado por la gobernadora Evelyn Salgado, el cual fortalecerá la proyección turística en Guerrero y contará con una ocupación hotelera superior al 80%, posicionando a Acapulco como uno de los destinos preferidos para despedir el 2025 y recibir el 2026.

Por otra parte, se detalló que el operativo contempla la realización de eventos pirotécnicos en:

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

Zona Norte

Región Montaña

Además, contará con centros de comando regionales en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, y con la participación coordinada de dependencias estatales, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad.

Más de 390 elementos participarán en el operativo estatal de pirotecnia

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, señaló que en Acapulco el operativo contará con 72 efectivos y 25 unidades, entre ambulancias, pipas, camiones de bomberos, vehículos de rescate, cuatrimotos, motos acuáticas y lanchas.

Mientras que a nivel estatal, el operativo contempla la participación de 393 elementos, con el apoyo de 61 unidades terrestres, 19 motopatrullas, tres embarcaciones, cinco drones y tres sistemas antidrones. Así como recorridos de proximidad, vigilancia carretera, resguardo de zonas de montaje, control de accesos y acompañamiento en el traslado de la pirotecnia.

El comandante de la Novena Región Militar señaló que estos operativos tienen como objetivo fortalecer la imagen de Guerrero y de Acapulco como destinos turísticos confiables. Por su parte, el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros explicó que esta medida de seguridad se mantendrá antes, durante y después del Fin de Año.

Con estas estrategias, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de impulsar el turismo en el estado, garantizando eventos seguros y un ambiente familiar hasta el último día del año.