Evelyn Salgado Pineda continúa fortaleciendo la actividad turística en Guerrero a través de las acciones de promoción encabezadas por la Secretaría de Turismo del estado, a cargo del secretario Simón Quiñones Orozco.

Durante el inicio del periodo vacacional de invierno, el estado conocido como El Hogar del Sol registra playas concurridas y condiciones climáticas favorables, lo que ha permitido consolidar a Guerrero como uno de los destinos turísticos preferidos del país.

Guerrero registra alta afluencia turística gracias a clima favorable

En los principales destinos turísticos del estado, Ixtapa Zihuatanejo reporta una ocupación hotelera del 84.4%, Acapulco alcanza el 78%, La Unión registra 71.3%, mientras que Taxco presenta una ocupación del 67.6%.

Los días soleados y las temperaturas agradables han permitido que familias y visitantes disfruten plenamente de la oferta turística del estado, que integra playas, naturaleza, cultura, historia y gastronomía, posicionando a Guerrero como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

Vacaciones de invierno impulsan turismo en Guerrero. (Cortesía )

Previo al arranque de la temporada vacacional de invierno, las gestiones realizadas por SECTUR Guerrero con diversas aerolíneas fortalecieron la conectividad aérea hacia los destinos turísticos de la entidad, factor clave que ha contribuido al incremento en la llegada de visitantes y al dinamismo del sector turístico.

El gobierno de Guerrero reafirmó su compromiso de continuar impulsando el turismo como eje estratégico para el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de las familias guerrerenses.