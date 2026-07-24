La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una Asamblea Informativa en defensa de la soberanía nacional en la comunidad de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, como parte de su gira de trabajo por la zona Norte de Guerrero.

Durante el encuentro, realizado a un costado de la Iglesia de San Lucas, participaron familias, artesanos de la palma y liderazgos comunitarios, con quienes dialogó sobre el desarrollo de la entidad y la consolidación de la transformación.

La exfuncionaria federal afirmó que cualquier proyecto para Guerrero debe dar prioridad a las comunidades rurales e indígenas, mediante acciones que fortalezcan los servicios, la justicia social y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Esthela Damián destaca la participación de las comunidades

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, aseguró que la participación ciudadana es uno de los pilares para fortalecer el movimiento de transformación en el estado.

Asimismo, señaló que su trayectoria en el servicio público ha estado orientada a trabajar con cercanía a la población y priorizar la atención de los sectores con mayores necesidades.

Esthela Damián llama a fortalecer el bienestar de Guerrero. (cortesía)

Habitantes de Tlamacazapa respaldan a Esthela Damián

Durante la asamblea, habitantes de Tlamacazapa expresaron su respaldo a Esthela Damián Peralta y reconocieron su trabajo territorial y la disposición para escuchar las necesidades de las comunidades.

Con este encuentro, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal concluyó su jornada de actividades en el municipio de Taxco de Alarcón, donde sostuvo reuniones con integrantes de sectores productivos y comunidades rurales como parte de su recorrido por Guerrero.