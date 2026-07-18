Jesús Plácido Galindo fue detenido durante un operativo federal en el estado de Guerrero, acusado por el delito de homicidio calificado, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La captura de Jesús Plácido Galindo fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para lo cual solicitó la intervención de la Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército Mexicano.

Jesús Plácido Galindo mantenía relación con grupos criminales, asegura Sedena

La Sedena informó que Jesús Plácido Galindo, quien fungía como principal representante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), es señalado por el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo.

De acuerdo con los informes, se trataba de un miembro de la etnia nahua, cuyo asesinato tuvo lugar a finales de octubre de 2021.

Sedena manifestó que las indagatorias no se limitan al cargo de homicidio, pues reportes de inteligencia asocian a Plácido Galindo con grupos criminales de alto impacto, específicamente con “Los Rojos” y el “Cártel de la Sierra”, conocidos como “Los Tlacos”.

Autoridades manifestaron que su participación fue clave en diversos episodios de violencia en Guerrero, que han afectado el corredor geográfico entre Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Jesús Plácido Galindo fue detenido por una acusación de homicidio calificado: Sedena (DEFENSA)

Además de su liderazgo social, Plácido Galindo mantenía funciones de consejero en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, posición de relevancia en las estructuras organizativas de la región.

Sedena indicó que Plácido Galindo permanecerá bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente en el estado de Guerrero.

En tanto, se realizarán las diligencias periciales pertinentes para que un juez federal valore las pruebas presentadas por la Fiscalía de Guerrero y determine así su situación jurídica.