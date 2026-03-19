La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció una inversión superior a 97 millones de pesos para impulsar obras de infraestructura en la comunidad de Jaleaca de Catalán, ubicada en la Sierra de Chilpancingo.

Durante su visita a la región, la mandataria estatal destacó que estos recursos estarán destinados a mejorar la conectividad, el acceso al agua potable, la infraestructura educativa y el desarrollo social, con el objetivo de atender rezagos históricos en comunidades serranas.

Evelyn Salgado impulsa obras en carreteras y servicios básicos en Guerrero

Como parte del programa de infraestructura carretera 2026, y con respaldo del Gobierno de México, se destinarán 97 millones de pesos para fortalecer la conectividad regional. De esta cantidad, 20 millones serán utilizados en la segunda etapa del tramo Chilpancingo–Amojileca–Jaleaca de Catalán, así como en la vía Xocomanatlán–Omiltemi.

Evelyn Salgado impulsa proyectos para mejorar la calidad de vida en comunidades rurales de Guerrero (cortesía)

Además, se informó que el resto de los recursos, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, permitirá intervenir más de 38 kilómetros de caminos en distintas localidades de la Sierra.

Pineda informó que se gestionan nuevas obras de caminos artesanales, así como proyectos de drenaje, agua potable y pavimentación, con una inversión adicional de 17 millones de pesos.

Evelyn Salgado impulsa proyectos para mejorar la calidad de vida en comunidades rurales de Guerrero (cortesía)

En materia de servicios básicos, la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Estado de Guerrero realizará estudios para desarrollar proyectos en 28 localidades, con el fin de ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento.

También se reportó la ejecución de 19 obras hidráulicas con una inversión cercana a 70 millones de pesos, además de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Jaleaca de Catalán.

Evelyn Salgado impulsa proyectos para mejorar la calidad de vida en comunidades rurales de Guerrero (cortesía)

En el rubro de vivienda, se han llevado a cabo más de 300 acciones entre 2024 y 2025, mientras que en educación destaca la construcción de un aula de medios en la secundaria técnica “Leonardo Bravo”.

Durante la gira, se instaló una feria de servicios con la participación de 13 dependencias estatales, que brindaron atención en salud, educación, registro civil y desarrollo social a habitantes de comunidades cercanas.

Evelyn Salgado reiteró que su administración mantendrá como prioridad el desarrollo de la Sierra de Chilpancingo, con inversiones que buscan mejorar las condiciones de vida de miles de familias.