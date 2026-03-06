La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el liderazgo y compromiso de las mujeres durante el Cuarto Congreso Estatal de Unidades de Género, un espacio orientado a impulsar la responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde todos los ámbitos de gobierno.

Bajo el lema “La perspectiva de género para la construcción de la cultura de paz en la educación”, titulares de las Unidades de Género de instituciones públicas de Guerrero se congregaron para fortalecer la agenda de igualdad.

En este marco, la mandataria reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres.

Evelyn Salgado reafirma compromiso con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres

Evelyn Salgado enfatizó que la lucha por la igualdad continúa frente a retos como la violencia, la desigualdad y la pobreza, por lo que reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones permanentes para el empoderamiento de las mujeres.

Además, subrayó que ninguna mujer debe ser violentada bajo ninguna circunstancia y llamó a cerrar filas para que más niñas y jóvenes conozcan sus derechos desde sus hogares.

Las mujeres no están solas. Nuestra lucha es contra la violencia, la desigualdad, la pobreza y todos los obstáculos que impiden avanzar hacia una verdadera igualdad. Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero.

Evelyn Salgado encabeza el 4° Congreso de Unidades de Género en Guerrero. (Cortesía )

Educación y cultura de paz, claves para erradicar la violencia contra las mujeres: Evelyn Salgado

Evelyn Salgado reconoció la participación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) como una aliada en la promoción de la igualdad y en el acceso de más mujeres a la educación superior, fortaleciendo así el empoderamiento femenino.

Asimismo, señaló que desde los espacios públicos y de decisión de los tres niveles de gobierno, así como desde las instituciones educativas y los colectivos sociales, se impulsa una agenda común para fortalecer la igualdad sustantiva y promover políticas que beneficien a las mujeres.

Salgado Pineda reiteró que su gobierno continuará trabajando para garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo las acciones institucionales en territorio.

Durante el encuentro, la mandataria también reconoció el trabajo de las titulares de las Unidades de Género de las instituciones públicas del estado, quienes han contribuido a promover los valores de igualdad sustantiva, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Destacó que su labor ha permitido visibilizar problemáticas que durante mucho tiempo permanecieron en silencio, atendiendo con responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde distintos espacios de gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, resaltó el papel de las Unidades de Género para que los principios de igualdad se traduzcan en políticas claras y acciones concretas.

Explicó que este cuarto congreso representa un espacio para compartir experiencias, analizar desafíos y consolidar alianzas estratégicas que permitan erradicar la violencia de género y avanzar en la construcción de una cultura de paz.