Evelyn Salgado Pineda sostuvo un encuentro con Renata Gómez Haro, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, con el objetivo de afinar los últimos detalles para la realización del Abierto Mexicano de Tenis 2026, el cual se llevará a cabo del lunes 23 al sábado 28 de febrero en la Arena GNP Seguros.

El AMT inició en 1993 y estará celebrando la edición número 33, consolidándose como evento deportivo más importante de Guerrero y uno de los más relevantes en todo el país.

Abierto Mexicano de Tenis proyecta 80 mil asistentes en Acapulco

Durante el evento se detalló que el AMT pertenece a la categoría ATP 500 y proyecta una asistencia de 80 mil espectadores con una derrama económica de 750 millones de pesos, además de que se generarán empleos directos e indirectos para beneficiar a más de 12 mil familias de Acapulco.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo estatal, señaló que la transmisión del Abierto Mexicano de Tenis se proyectará a más de 150 países, lo que fortalecerá la proyección internacional de Acapulco como destino turístico.

Guerrero impulsa actividades para toda la familia

La edición 2026 contará con tenistas de talla internacional como Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur y Ben Shelton, fortaleciendo el atractivo deportivo del evento.

Por otra parte, se dio a conocer que el domingo 22 de febrero se realizará el “Kid’s Day”, evento que está dirigido a niñas y niños de Guerrero con excelente promedio escolar, menores con alguna discapacidad y pacientes de cancerología.

Además, se llevará a cabo el “Trote por Acapulco”, el cual es una carrera de 5 kilómetros en coordinación con Adidas y Oatly, a beneficio de la fundación Construyendo, con el objetivo de construir más hogares en el puerto.

Y es que como si fuera poco, el chef Carlos Gaytán participará en el área gastronómica para enriquecer la oferta gastronómica del torneo.

Con el Abierto Mexicano de Tenis, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de impulsar eventos que impacten directamente en el estado con turismo, empleos y una derrama económica.