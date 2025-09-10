Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, reveló los acuerdos que se obtuvieron durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, en donde se busca fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

Salgado aseguró que se continuará fortaleciendo la colaboración e intercambio de información para combatir este delito.

Evelyn Salgado asegura que colaboración con la Guardia Nacional

La mandataria señaló que, como parte de la regularización de licencias y permisos de circulación, se eliminarán los documentos irregulares expedidos en algunos municipios.

Además, con el apoyo de la Guardia Nacional y 36 arcos Repuve se reforzará el monitoreo de carreteras, y con 75 puntos de videovigilancia se detectarán vehículos con reporte de robo.

La gobernadora de Guerrero busca disminuir el robo de vehículos (Cortes)

Finalmente, aseguró que en la Autopista del Sol y en carreteras principales, se mantiene la vigilancia permanente con el apoyo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales en coordinación con C5, C4 y C2, implementando operativos estratégicos en los tramos y accesos con mayor riesgo e incidencia de robos de vehículos.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y Evelyn Salgado, acordaron reforzar la coordinación tecnológica para disminuir este delito que afecta a las entidades.