Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, inauguró la Semana Nacional de Salud Pública 2025 con el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, con el fin de fortalecer el sistema de salud en la entidad.

Esta semana se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre con acciones de promoción, prevención y detección de enfermedades.

Evelyn Salgado asegura que tiene un compromiso con los ciudadanos

Durante la inauguración, Evelyn Salgado refrendó su compromiso con la salud de las y los guerrerenses, destacando la implementación del modelo IMSS-Bienestar, el cual ofrece un esquema integral de atención en cada rincón de la entidad.

Evelyn Salgado inaugura la Semana de Nacional de Salud Pública 2025 (corte)

La Semana Nacional de Salud comenzó con una exposición de servicios médicos y promoción a la salud en el Polideportivo de Chilpancingo, la cual estuvo dirigida a estudiantes de secundaria y medio superior.

Asimismo, la gobernadora de Guerrero, reconoció que el estado enfrenta grandes retos en materia de salud; sin embargo, señaló que se ha tenido una transformación profunda de infraestructura.

“Lo más importante es la prevención. Queremos que cada vez menos personas necesiten acudir a clínicas y hospitales. Con la prevención damos a niñas, niños y jóvenes un seguro de vida: buena alimentación, salud física y mental” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero

Por otra parte, se reconoció la labor del personal médico, brigadistas, promotores de la salud, instituciones educativas y dependencias de Guerrero.

Evelyn estuvo acompañada por la Alondra García Carbajal, secretaria de Salud Estatal; la diputada local, Beatriz Vélez; Gustavo Alarcón Herrera, alcalde de Chilpancingo; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; y el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, entre otras autoridades.