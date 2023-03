Durante una gira de trabajo encabezada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se inauguraron obras de infraestructura carretera tales como el camino San José Mogollón-Carrera Larga, así mismo se hizo entrega de 121 apoyos del Programa Mejoramiento de Vivienda.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que este 2023 se hizo una inversión por 33 millones de pesos para el desarrollo de obras de infraestructura carretera en el municipio de la Costa Grande.

Docenas de familias que habitan en San Salvador las Pozas, Valle del Río, Las Lomitas, Pénjamo, El Porvenir, entre otras localidades, se vieron beneficiadas por el Programa Mejoramiento de Vivienda. “Que no se quede ninguna comunidad sin el apoyo, sino hay carreteras, no hay progreso, no hay beneficio”, señaló Evelyn Salgado.

Obras de Evelyn Salgado (Gobierno de Guerrero / Gobierno de Guerrero)

La inversión de Evelyn Salgado para el mejoramiento de Coyuca de Benítez

La primera parada que hizo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, como parte de su gira de trabajo, fue con motivo de inaugurar los 2.3 kilometros que componen el camino San José Mogollón-Carrera Larga, y el cual tuvo una inversión de 7 millones de pesos.

Con esa nueva infraestructura encabezada por Evelyn Salgado, al menos 2 mil 500 habitantes fueron beneficiados con este servicio de conectividad. Anteriormente, esta zona tenía altos indices de rezago social, pero ahora podrán acceder más fácilmente a los servicios públicos.

“Como un acto de justicia social estamos mejorando la conectividad y el desarrollo de las zonas rurales a través de la @CicaegG. Nuestro objetivo es claro, brindar mejores condiciones de vida y procurar el bienestar de las comunidades más alejadas.”, afirmó Evelyn Salgado en un twitt.

Entrega de apoyos por Evelyn Salgado (Gobierno de Guerrero / Gobierno de Guerrero)

Obras en Coyuca de Benitez, resultado de trabajo conjunto con Evelyn Salgado

El alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas, reconoció el esfuerzo de la gobernadora Evelyn Salgado por hacer realidad las obras que beneficiaron a miles de habitantes en Coyuca de Benítez.

“Gracias a su gran disposición hay drenajes, hay carreteras, tenemos ya en puerta una universidad, lo cual yo estoy muy agradecido; nos ayudó con el relleno sanitario, con la granja solar, con agua potable; hay un sinfín de obras de infraestructura”, agregó el alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas.

Ossiel Pacheco Salas, en compañía de Evelyn Salgado, visitaron la comunidad de San Salvador Las Pozas, en donde entregaron 121 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda, los cuales cuentan con piso y techos firmes, baño y estufa ecológica.

Así, las acciones del gobierno en turno refrendan su compromiso para acabar con la marginación y la desigualdad.